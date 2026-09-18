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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يفحص فيديو طفـ.لة تصرخ بصحبة سيدة في ميدان الشون بالمحلة

سيدة تصطحب طفله بميدان الشون بالمحلة
سيدة تصطحب طفله بميدان الشون بالمحلة
الغربية أحمد علي

كثفت مديرية أمن الغربية، من جهودها لفحص فيديو متداول للسيدة مجهولة تصطحب طفلة صغيرة لما يتجاوز عمرها 7 سنوات وسط صرخات عقب نزولها من أبواب سيارة ميكروباص بميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى.

فيديو اصطحاب سيدة للصغيرة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك نشروا عبر صفحات وجروبات للسيدة ثلاثينية تصطحب طفلة صغيرة بالقوه وسط صرخات دفعت ركاب سيارة ميكروباص للنداء عليها وأخذ متعلقاتها ولكنها هرعت مسرعه دون اخذها وهوا ما أثار حفيظة ركاب سيارة ميكروباص.

جهود أمنية لفحص الواقعة 

وتبذل مديرية أمن الغربية، جهودا كبيرة لإحكام الانضباط والسلامة الأمنية بكافة شوارع وميادين المحافظة.

اخبار محافظة الغربية أمن الغربية فحص فيدبو سيدة تصطحب طفلة بالمحلة

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