أمن الغربية يفحص فيديو طفـ.لة تصرخ بصحبة سيدة في ميدان الشون بالمحلة

كثفت مديرية أمن الغربية، من جهودها لفحص فيديو متداول للسيدة مجهولة تصطحب طفلة صغيرة لما يتجاوز عمرها 7 سنوات وسط صرخات عقب نزولها من أبواب سيارة ميكروباص بميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى.

فيديو اصطحاب سيدة للصغيرة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك نشروا عبر صفحات وجروبات للسيدة ثلاثينية تصطحب طفلة صغيرة بالقوه وسط صرخات دفعت ركاب سيارة ميكروباص للنداء عليها وأخذ متعلقاتها ولكنها هرعت مسرعه دون اخذها وهوا ما أثار حفيظة ركاب سيارة ميكروباص.

جهود أمنية لفحص الواقعة

وتبذل مديرية أمن الغربية، جهودا كبيرة لإحكام الانضباط والسلامة الأمنية بكافة شوارع وميادين المحافظة.