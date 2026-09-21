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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ويتابع منظومة الشكاوى الموحدة

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ويتابع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ويتابع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على آليات التعامل مع الشكاوى والطلبات وسرعة الاستجابة لها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها

رافق المحافظ خلال الجولة عزة عبدالعال، مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، ومسئول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، حيث تابع المحافظ آليات استقبال وتسجيل وفحص شكاوى المواطنين والتعامل معها، مشيدًا بمستوى الأداء، ومؤكدًا ضرورة التزام جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بسرعة بحث الشكاوى والطلبات والتعامل معها بجدية وكفاءة، بما يضمن تقديم خدمة حكومية سريعة ودقيقة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.

كما حرص المحافظ على الاستماع مباشرة إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز، للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم، والوقوف على أي معوقات قد تواجههم أثناء إنهاء طلباتهم، موجهًا بسرعة التعامل مع أية مشكلات أو تحديات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية والاستماع إلى المواطنين يمثلان أحد أهم أدوات تقييم الأداء وتحسين مستوى الخدمات.

وأشاد اللواء محمد علوان بدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في استقبال شكاوى المواطنين وتسجيلها ومتابعتها وإحالتها إلى الجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل معها والتواصل مع المواطنين بشأنها، موضحًا أن المنظومة تتيح عدة قنوات لتقديم الشكاوى، من بينها البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول والخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، بما يسهم في وصول صوت المواطن بسهولة إلى المسئولين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الجولات والمتابعات الميدانية للمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الأداء، ورصد أية معوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وترسيخ نهج مؤسسي يضع المواطن واحتياجاته في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

أسيوط المركز التكنولوجي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الشكاوى الخدمات الحكومية فحص شكاوى المواطنين

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