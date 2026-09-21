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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أعادوا 180 ألف جنيه ومتعلقات مصابين.. محافظ أسيوط يكرم 3 من العاملين بالإسعاف لأمانتهم

محافظ أسيوط يكرم طاقم إسعاف
محافظ أسيوط يكرم طاقم إسعاف
إيهاب عمر

كرم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ثلاثة من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لأمانتهم ونزاهتهم وحسن أدائهم لواجبهم، بعد عثورهم على مبلغ مالي يقدر بنحو 180 ألف جنيه ومتعلقات شخصية تخص مصابين في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي "منفلوط/أسيوط"، وحرصهم على الحفاظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، في موقف يعكس قيم الأمانة والمسؤولية والإخلاص في العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى محمد محمود، مدير هيئة الإسعاف بأسيوط، وسعد فتحي، مشرف أول المحافظة، وحسام عبد المنعم، مشرف قطاع بهيئة الإسعاف.

وسلم المحافظ شهادات تقدير لكل من ياسر محمد، سائق سيارة الإسعاف، وأحمد رفعت، مقدم خدمة إسعافية، ومحمد صلاح، سائق بهيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لموقفهم المشرف أثناء تأدية مهام عملهم.

أسباب التكريم 

وأشاد محافظ أسيوط بأمانة العاملين الثلاثة وحرصهم على أداء واجبهم بكل نزاهة ومسؤولية، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تمثل نماذج إيجابية تستحق التقدير والإبراز، لما تعكسه من قيم إنسانية ومهنية، ورسائل مهمة لجميع العاملين في مختلف القطاعات، موضحًا أن التكريم لم يقتصر على إعادة الأموال والمتعلقات الشخصية إلى أصحابها، وإنما شمل أيضًا سرعة الاستجابة للبلاغ والوصول إلى موقع الحادث خلال ثلاث دقائق، والتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات هيئة الإسعاف تلقت بلاغًا بالحادث في تمام الساعة 7:35 مساءً، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث عند مدخل قرية بني عدي على الطريق الزراعي "منفلوط/أسيوط"، حيث وصلت السيارة في تمام الساعة 7:38 مساءً، أي بعد 3 دقائق فقط من تلقي البلاغ، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن طاقم الإسعاف عثر أثناء التعامل مع الحادث على مبلغ مالي يقدر بنحو 180 ألف جنيه، إلى جانب عدد من المتعلقات الشخصية الخاصة بالمصابين، فحرص على الحفاظ عليها وتسليمها إلى ذوي أصحابها، حيث جرى تسليم الأموال والمتعلقات إلى شقيق المصابين عقب التحقق من هويته من خلال بطاقة الرقم القومي، بما يؤكد حرص العاملين على رد الحقوق إلى أصحابها والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، مثمنًا ما يقدمونه من جهود إنسانية ومهنية في التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقدير النماذج المتميزة والمخلصة في مختلف القطاعات، وتشجيع المواقف الإيجابية التي تعكس قيم الأمانة والانضباط والتفاني في خدمة المواطنين.

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