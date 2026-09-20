رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتظام الدراسة بالكليات مع انطلاق العام الجديد

أجرى الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من كليات الجامعة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والاطمئنان على جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.

رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام الدراسة

وتضمنت الجولة كليات التربية النوعية، والطب، والصيدلة، حيث تابع رئيس الجامعة انتظام المحاضرات وفق الجداول الدراسية المعلنة، والتقى عددًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، واطمأن على انتظام الحضور وسير العمل الأكاديمي والإداري بالكليات.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى أن الدراسة انتظمت بمختلف كليات الجامعة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، وحرصت على توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن انتظام المحاضرات وسير العملية التعليمية وفق الخطة الدراسية المعتمدة.

وأشار ئيس جامعة أسيوط إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، إلى جانب البرامج التدريبية، لما لها من دور في تنمية مهارات الطلاب، واكتشاف مواهبهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل والحياة المهنية.

واستهل الدكتور أحمد عبدالمولى جولته بتفقد كلية التربية النوعية، حيث تابع جانبًا من الأنشطة والأعمال التعليمية والتطبيقية التي تقدمها أقسام الكلية، وشملت أقسام التربية الموسيقية، والتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، وتكنولوجيا التعليم.

كما تابع جانبًا من المحاضرات الدراسية لطلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الموسيقية؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وحرص على الاستماع إلى الطلاب والتعرف على سير الدراسة داخل الكلية.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد عبدالباسط، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ناريمان سعيد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دعاء عبدالمحسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

كما شملت الجولة كلية الطب، حيث تفقد الدكتور أحمد عبدالمولى انتظام الدراسة والمحاضرات، وتابع سير العمل الأكاديمي والإداري بالكلية، وفق الجداول الدراسية المعلنة.

والتقى رئيس الجامعة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة انضمامهم إلى الكلية، ومتمنيًا لهم التوفيق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية، وأن يكونوا إضافة قوية للقطاع الطبي بجامعة أسيوط، مؤكدًا أن قطاعي التعليم والصحة يحظيان باهتمام ودعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالرحمن، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى مخلوف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبدالعزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

كما تفقد الدكتور أحمد عبدالمولى انتظام الدراسة بكلية الصيدلة، حيث تابع سير العملية التعليمية، والتقى طلاب الفرقة الخامسة، مؤكدًا أهمية مواصلة الاجتهاد والتحصيل العلمي، والعمل على تنمية مهاراتهم وخبراتهم العملية، بما يؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل والاستعداد للحياة المهنية عقب التخرج.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان نبيل، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة دينا فتح الله، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صفوت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام محمد، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وخلال جولته، دعا رئيس جامعة أسيوط الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد في الدراسة، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنظمها الجامعة على مدار العام، لما لها من دور في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته، وتعزيز روح التعاون والإبداع والابتكار.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى بما لمسه خلال جولته من انتظام الحضور الطلابي، وانضباط الأداء الأكاديمي والإداري بالكليات، إلى جانب الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية بالتزامن مع بدء العام الدراسي، بما يسهم في انتظام الدراسة والمحاضرات منذ اليوم الأول، وفق الخطة الدراسية المعتمدة.