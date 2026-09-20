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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بأبنوب

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بأبنوب .. 540 مليون جنيه و31 ألف م³ يوميًا لخدمة 170 ألف نسمة
محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بأبنوب .. 540 مليون جنيه و31 ألف م³ يوميًا لخدمة 170 ألف نسمة
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية والتنفيذية الجارية بمشروع محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، بتكلفة تقترب من 540 مليون جنيه، وبطاقة تصميمية تبلغ 31 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة نحو 170 ألف نسمة من أهالي قرية المعابدة والقرى المحيطة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ولمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني والمواصفات المقررة.

رافقه خلال الجولة أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ويحيى أبو رحمة، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعدد من مهندسي ومسئولي المشروع والشركة المنفذة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مختلف مكونات المحطة ومراحل تنفيذ الأعمال، واستمع إلى شرح من مسئولي المشروع حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه، والتي تشمل المأخذ الخاص بالمحطة ووحدات معالجة وتنقية المياه والخزان الأرضي ومبنى طلمبات المياه المرشحة، إلى جانب التجهيزات والمرافق اللازمة لبدء التشغيل.

 540 مليون جنيه و31 ألف م³ يوميًا لخدمة 170 ألف نسمة

واستعرض مسئولو المشروع الموقف التنفيذي أمام المحافظ، موضحين أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بلغت 93%، فيما وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية إلى 87%، بقيمة 539 مليونًا و638 ألفًا و545 جنيهًا، وفقًا للقيمة الواردة بالمقايسة شبه الختامية للمشروع.

ووجه اللواء محمد علوان بسرعة استكمال الأعمال المتبقية ورفع معدلات التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية وتذليل أي معوقات أمام المشروع، بما يضمن جاهزية المحطة للتشغيل والاستفادة من طاقتها الإنتاجية في دعم وتحسين خدمات مياه الشرب للمواطنين.

ووجه المحافظ هاتفيًا مسئولي شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من أعمال مد وتركيب كابل الكهرباء الرئيسي المغذي للمحطة، بما يسهم في استكمال التجهيزات اللازمة وتهيئة المحطة للتشغيل التجريبي عقب الانتهاء من باقي الأعمال المطلوبة، مشددًا على سرعة التنسيق لإنهاء الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وأكد المحافظ أن مشروع محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة يمثل إضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب بمركز أبنوب والقرى والمناطق المستفيدة، لما يستهدفه من توفير طاقة إنتاجية جديدة ودعم استدامة وتحسين الخدمة لنحو 170 ألف نسمة، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها من المشروعات الخدمية ذات الأولوية، لافتًا إلى العمل على سرعة استكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي معوقات تواجهها، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر للتنمية المستدامة، ويعزز جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التنمية بمحافظات الصعيد.

أسيوط الأعمال الإنشائية مشروع محطة مياه قرية المعابدة المشروعات الخدمية مشروعات مياه الشرب

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