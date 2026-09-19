محافظ أسيوط: تحرير 487 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق وضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تحرير 487 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية، وضبط المخالفات التموينية والتلاعب في الأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع والخبز المدعم بالمواصفات والأوزان المقررة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، كثفت حملاتها على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات تضر بمصالح المواطنين.

ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية يعمل دون ترخيص

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 83 محضرًا في مجال الأسواق والأنشطة التجارية، تضمنت ضبط 126 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية يعمل دون ترخيص، وبداخله مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ضبط 7 أطنان من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة

وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت كذلك من ضبط 7 أطنان من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المتداولة بالأسواق، وضبط 1,582 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب ضبط محطات وقود قامت بالتصرف والتجميع في 7,894 لترًا من السولار والبنزين دون وجه حق، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والتوزيع.

ولفت اللواء محمد علوان إلى أن المحاضر المحررة في مجال الأسواق شملت أيضًا 11 محضرًا للبيع بأزيد من السعر المقرر للسجائر، و22 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و3 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، فضلًا عن 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 404 محاضر للمخابز، تنوعت بين مخالفات نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس جودة الخبز المدعم أو حقوق المواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات غير القانونية، والتأكد من توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار والمواصفات والأوزان المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.