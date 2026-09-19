قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر في أقل من 9 شهور
صفقات دفاعية .. ماذا طلب الحسين عموتة من إدارة الأهلي قبل انتقالات الشتاء؟
أسعار الوقود في أوروبا تسجل مستويات قياسية.. وخبراء يتوقعون ذروة الديزل في أكتوبر
من الابتدائي للثانوي| خريطة توزيع درجات أعمال السنة والامتحانات هذا العام
دعاء الضيق الشديد وتفريج الهم.. كلمات نبوية تغير حالك في دقائق
على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور
إعلان التعاقد اليوم.. تفاصيل عقد بيزيرا بين الزمالك وشباب أهلي دبي
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بـ الإسكندرية
زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك
مرصد الأزهر: 72% من الإسرائيليين يرفضون الانسحاب من غزة دون منطقة أمنية
محلل أمريكي لـ«صدى البلد»: الحوثيون يستخدمون باب المندب كورقة ضغط|خاص
عصام عبد الفتاح: معنديش مشكلة أندية الدوري تسمع الـ var
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 487 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق وضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تحرير 487 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية، وضبط المخالفات التموينية والتلاعب في الأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع والخبز المدعم بالمواصفات والأوزان المقررة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، كثفت حملاتها على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات تضر بمصالح المواطنين.

 ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية يعمل دون ترخيص

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 83 محضرًا في مجال الأسواق والأنشطة التجارية، تضمنت ضبط 126 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية يعمل دون ترخيص، وبداخله مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ضبط 7 أطنان من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة

وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت كذلك من ضبط 7 أطنان من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المتداولة بالأسواق، وضبط 1,582 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب ضبط محطات وقود قامت بالتصرف والتجميع في 7,894 لترًا من السولار والبنزين دون وجه حق، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والتوزيع.

ولفت اللواء محمد علوان إلى أن المحاضر المحررة في مجال الأسواق شملت أيضًا 11 محضرًا للبيع بأزيد من السعر المقرر للسجائر، و22 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و3 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، فضلًا عن 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 404 محاضر للمخابز، تنوعت بين مخالفات نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس جودة الخبز المدعم أو حقوق المواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات غير القانونية، والتأكد من توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار والمواصفات والأوزان المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط مديرية التموين الحملات الرقابية المخابز البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

انخفاض سعر الذهب

مفاجأة قلبت سوق الذهب.. لماذا هبط المعدن الأصفر بعد رفع الفائدة؟

بيزيرا

الزمالك يفرض غرامة هي الأكبر في تاريخه على بيزيرا قبل رحيله

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

طقس اليوم السبت

الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

الأهلي والزمالك

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع الإستعدادات لإنطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة " أيد واحدة " بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

حملات تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 487 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق وضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك

البابا تواضروس خلال التدشين

البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كاتدرائية العذراء والأنبا صموئيل بدير القلمون بالمنيا

بالصور

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد