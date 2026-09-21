الاستثمار تبحث ترتيبات منتدى الاستثمار المصري في فرنسا

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، بحضور باسكال فورث،المستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، ومتابعة أوضاع الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، إلى جانب مناقشة الترتيبات الجارية لعقد منتدى الاستثمار المصري في فرنسا خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الفرنسية في عدد من القطاعات، وحرص الحكومة على استمرار الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الفرنسي، ودعم توسعات الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة.

الاستثمارات الفرنسية القائمة

وتناول اللقاء متابعة أوضاع عدد من الاستثمارات الفرنسية القائمة، وبحث التحديات التي تواجه الشركات وسبل التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم التوسع وزيادة الإنتاج.

ترتيبات منتدى الاستثمار المصري في فرنسا

كما ناقش الجانبان ترتيبات منتدى الاستثمار المصري في فرنسا، ومحاوره والقطاعات ذات الأولوية والشركات والمستثمرين المستهدفين، بما يعزز الترويج لفرص الاستثمار في مصر أمام مجتمع الأعمال الفرنسي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار ومتابعة التحديات التشغيلية للشركات القائمة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم التوسع.

وجاء اللقاء على هامش المتابعة الميدانية والتفقدية التي قام بها الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمصانع شركات فرنسية وهي شركة ECPC للخرسانة الجاهزة و مصنع شركة لوريال بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد الوزير أن الزيارات الميدانية تمثل جزءًا أساسيًا من منهج عمل الوزارة للتواصل المباشر مع المستثمرين والوقوف على احتياجاتهم الفعلية، ودعم خطط التوسع بالتنسيق مع الجهات المختصة.