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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعتمد 31 واعظة متطوعة وتوسع برامج التدريب والتأهيل الدعوي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

واصل مكتب مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال شهر أغسطس 2026، جهوده لتطوير منظومة العمل الدعوي والارتقاء بالكوادر الدعوية، من خلال تعزيز برامج التدريب والتأهيل، وتفعيل الشراكات، إلى جانب توسيع مشاركة الواعظات في الفعاليات الدعوية والعلمية، بما يدعم تطوير الأداء الدعوي ويعزز فاعلية الدور التوعوي للواعظات.

اعتماد 31 واعظة متطوعة وتطوير الأداء الدعوي

وفي مجال تطوير الكوادر الدعوية واعتمادها، تم اعتماد 31 واعظة متطوعة، كما عقد مكتب مساعد الوزير لشئون الواعظات اجتماعًا مع مسئولي الإرشاد الديني بالمديريات الإقليمية بديوان عام الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026، لمتابعة ملفات العمل الدعوي وتعزيز التنسيق بين المكتب والمديريات.

كما عقد المكتب اجتماعًا مع جميع الواعظات بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة سير العمل الدعوي، وبحث سبل تطوير الأداء والارتقاء بالمهام المنوطة بالواعظات.

دورتان تدريبيتان ضمن التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

وعلى صعيد تفعيل الشراكات والبروتوكولات، واصل المكتب العمل ببروتوكول التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهد هذا التعاون تنفيذ دورتين تدريبيتين للقادة الدينيين، بما يدعم جهود التدريب والتأهيل، ويسهم في تنمية المهارات والقدرات اللازمة لأداء المهام الدينية والتوعوية بكفاءة.

مشاركة الواعظات في الفعاليات الدعوية والعلمية

وفي إطار المشاركة في فعاليات الوزارة، شارك عدد من الواعظات في فعاليات ختام دوري الأئمة النجباء، التي أقيمت يوم 16 أغسطس 2026، كما شاركت الواعظات في فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقيمت يوم 26 أغسطس 2026، بما يعكس الحضور الفاعل للواعظات في الفعاليات والبرامج الدعوية والمجتمعية التي تنظمها الوزارة.

وامتدت مشاركة المكتب إلى الفعاليات العلمية الخارجية، من خلال المشاركة في ورشة علمية بعنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى.. الحوار وأثره في الحفاظ على الهُوِيَّة الدينية للأسرة أنموذجًا»، بما يعزز الإسهام العلمي للواعظات في مناقشة القضايا الأسرية والمجتمعية ذات الصلة بالوعي الديني والهُوِيَّة الأسرية.

وتعكس هذه الجهود مسارًا متكاملًا لتطوير منظومة العمل الدعوي للواعظات، يجمع بين اعتماد الكوادر، والتدريب والتأهيل، وتطوير الخطط الدعوية، وتفعيل الشراكات، وتعزيز المشاركة في الفعاليات الدعوية والعلمية، بما يدعم الارتقاء بالأداء الدعوي ويعزز دور الواعظات في خدمة المجتمع.

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