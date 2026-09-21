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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: مصنع دمنهور ينتج 52.9 ألف متر من سجاد محراب المساجد خلال أغسطس

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

واصل مصنع سجاد دمنهور، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جهوده لرفع كفاءته الإنتاجية وتلبية احتياجات دور العبادة، حيث حقق خلال شهر أغسطس 2026 إنتاجًا متميزًا من سجاد محراب المساجد، المصمم وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة.

وبلغ إجمالي إنتاج المصنع خلال شهر أغسطس 2026 نحو 52 ألفًا و966 مترًا مربعًا من سجاد محراب المساجد، بما يعكس انتظام العملية الإنتاجية وارتفاع معدلات الأداء، إلى جانب حرص المصنع على الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يتوافق مع خطط التوريد والاحتياجات المعتمدة.

تصنيع السجاد وفق المواصفات الفنية ومعايير الجودة

وجرى تصنيع كامل الكمية المنتجة وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المقررة لسجاد المساجد، مع مراعاة دقة خيوط النسيج، وجودة تنفيذ زوايا محراب الصلاة، وثبات الألوان، بما يضمن تقديم منتج يلبي احتياجات دور العبادة ويواكب متطلبات الجودة.

تطوير منظومة الإنتاج ورفع كفاءة خطوط التصنيع

ويأتي هذا الإنجاز في إطار العمل المستمر على تطوير منظومة الإنتاج بمصنع سجاد دمنهور، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المساجد من السجاد بجودة عالية، مع الحفاظ على انتظام معدلات التوريد.

وفي سياق آخر تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ أنشطتها الدعوية والتثقيفية من خلال تنظيم 1032 قافلة دعوية داخل مراكز الشباب خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2026، وذلك يوم الأربعاء 23 سبتمبر، تحت عنوان «احترام الكبير خلق عظيم وأدب رفيع».

وتنظم الوزارة هذه القوافل في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر القيم والأخلاق وتعزيز المفاهيم الإيجابية داخل المجتمع، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارها من الفئات الأساسية في بناء المجتمع ودعم مسيرة نهضته.

وتأتي القوافل ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف في المجالات العلمية والدعوية والتثقيفية، إلى جانب تعزيز حضورها المجتمعي والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم وترسيخ السلوكيات والقيم الأخلاقية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية.


 

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