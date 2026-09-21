مفتي الجمهورية يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في وفاة شقيقه الكريم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الإثنين.

وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص مواساته للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقدم فضيلة المفتي بخالص المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعل ما أصابهم رفعةً في الدرجات وتكفيرًا للسيئات.

واختتم مفتي الجمهورية تعزيته بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

مفتي الجمهورية: الفلك الشرعي منهج لفهم الواقع والنص

وفي وقت سابق أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الفلك الشرعي يمثل مجالًا مهمًّا تتقاطع فيه النصوص الشرعية مع معطيات العلم التجريبي، مشيرًا إلى أن هذا المجال لم يكن في التراث الإسلامي علمًا هامشيًّا أو معرفة ثانوية، وإنما كان علمًا اتَّصل بحياة المسلم وعباداته اتصالًا مباشرًا.

جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في الجلسة الافتتاحية لدَورة "الفلك الشرعي بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية"، التي تُعقد بالتعاون بين مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، ومركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي، وكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة. وحضر افتتاح الدورة من خارج مصر عن طريق الفيديو كونفرانس فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الحسنات، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، وفضيلة الدكتور محمد بن موسى بابا عمي، مستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، كما شارك حضوريًّا من داخل مصر فضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وسعادة الأستاذ الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وسعادة الأستاذ الدكتور كامل عبد اللطيف جاد الله، رئيس قسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بجامعة الأزهر، نائبًا عن عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بنين بالقاهرة.