مشاركة عالمية قياسية في منتدى مصر للتعدين 2026

تنطلق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 في القاهرة يوم 28 سبتمبر، في أكبر نسخة يشهدها المنتدى منذ انطلاقه، بمشاركة أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 50 دولة، إلى جانب وزراء وشركات تعدين عالمية ومستثمرين وقادة في مجال التكنولوجيا.

ويعكس هذا النمو تزايد الاهتمام الدولي بالإصلاحات التي تستهدف تحويل الإمكانات الجيولوجية غير المستغلة في مصر إلى مشروعات تجارية وصناعات تحويلية. ويأتي ذلك دعمًا للطموح بأن يسهم قطاع التعدين بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

تُقام الدورة الخامسة من المنتدى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباستضافة وزارة البترول والثروة المعدنية، وبدعم من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية (MRMIA).

وتضم فعالياتها أكثر من 500 مندوب، وأكثر من 100 متحدث، وأكثر من 100 شركة عارضة، فضلًا عن أكثر من 30 جلسة استراتيجية وفنية.

ويُعد المنتدى منصة عمل للحوار بين الحكومات، وبين الحكومات وقطاع الأعمال، إلى جانب اللقاءات الثنائية ونقاشات المستثمرين التي تغطي التراخيص، والمشروعات، والتمويل، والمشروعات المشتركة، والمعالجة وشراء التكنولوجيا.

طموح تعديني وطني... مُصمَّم للاستثمار العالمي

يسهم برنامج تحديث قطاع التعدين في مصر في تهيئة بيئة أكثر تنافسية لدخول السوق والاستثمار طويل الأجل، من خلال نموذج اتفاقية استغلال المعادن (Model Mining Exploitation Agreement)، وخفض رسوم إيجار تراخيص الاستكشاف، والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والجمارك على المعدات والخدمات، ونظام تراخيص مرن متعدد الخامات، وتراخيص استطلاع جديدة موجهة لشركات الاستكشاف الناشئة، ومنظومة موحدة لإصدار التصاريح.

وترتكز الحالة الاستثمارية على أربع ركائز رئيسية هي: الجيولوجيا الغنية، والبنية التحتية المتطورة، والطاقة الموثوقة، والتشريعات الحديثة. وتفيد التقارير المصرية بأن البلاد تمتلك 3.1 مليار طن من احتياطيات الفوسفات، و660 مليون طن من رواسب أكسيد الحديد، و6.1 مليار طن من رمال الكاولين. وتدعم هذه القاعدة 18 ميناءً تجاريًا، ومنطقتين اقتصاديتين، وشبكة طرق يبلغ طولها 174 ألف كيلومتر، و229 تيراواط/ساعة من إمدادات الطاقة، إلى جانب أصول رئيسية أبرزها منجم السكري، وأبو طرطور، والمثلث الذهبي، ومجمع الرمال السوداء.

ومن المتوقع أن يسهم المسح الجوي الوطني للمعادن — الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود — في تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية، وتحسين استهداف المناطق الواعدة، وخفض مخاطر الاستكشاف في مراحله الأولى، في ظل موقع مصر غير المستكشف بالكامل ضمن الدرع العربي النوبي الغني بالمعادن.

وسيمنح منتدى مصر للتعدين المستثمرين الجادين فرصة الوصول المباشر إلى الفرص المتاحة والتواصل الحكومي اللازم لدفع المشروعات قدمًا".

قيادة عالمية... رأس مال إقليمي... فرصة مشتركة

يجمع البرنامج الوزاري وزراء التعدين والموارد من الكونغو وغانا وتنزانيا ونيجيريا مع القيادات المصرية.

وتعتمد القرارات الاستثمارية على بيانات موثوقة، وإجراءات ترخيص شفافة، والثقة في مسار الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التنمية.

وستعمل الهيئة على الاستفادة من منتدى مصر للتعدين للتواصل المباشر مع شركات الاستكشاف وشركات التعدين والشركاء الفنيين، بشأن الفرص المتاحة والأطر المنظِّمة لها، والمتطلبات العملية للمضي قدمًا بالجيل القادم من المشروعات.

ومن أبرز أولويات استراتيجية الهيئة تجاوز مجرد تصدير المعادن الخام، وإقامة مشروعات صناعية متكاملة ذات قيمة مضافة عالية. ومن خلال توجيه التركيز نحو مراحل التصنيع والمعالجة اللاحقة للاستخراج، تسعى مصر إلى تعظيم القيمة المتحققة من مواردها المعدنية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6%".