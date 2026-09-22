الشباب والرياضة تصل بفعاليات الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية لمراكز الشباب بـ 7 محافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية بمراكز شباب مصر، تحت شعار «فكّر.. ناقش.. شارك»،وبمشاركة النشء والشباب لتصل لمراكز الشباب بمحافظات (الفيوم -الجيزة -المنيا -الشرقية -القاهرة -الدقهلية -البحيرة) ، على أن تستمر الفعاليات لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.

تستهدف الحملة تطوير منظومة التثقيف السياسي بمراكز الشباب، والانتقال من التلقي إلى التفاعل، من خلال إتاحة مساحات للحوار وطرح الأسئلة ومناقشة القضايا وتحليل المواقف، بما يعزز قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية وقبول الآخر، وينمي مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات.

وتتناول فعاليات الحملة عددًا من القضايا الوطنية والمجتمعية، من بينها ( الهوية الوطنية - الأحزاب والعمل الحزبي - الإدارة المحلية - الأمن القومي - التحديات المعاصرة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر - الأسرة وحماية الطفل - التماسك والسلام المجتمعي - المرأة والمشاركة السياسية - الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمواطنة الرقمية - العلاقات الدولية والثقافة القانونية والحقوق والواجبات، إلى جانب التعريف بمؤسسات الدولة واختصاصاتها).

تعتمد الحملة على أساليب تفاعلية تشمل الحوار والمناقشات المفتوحة وورش العمل والمحاكاة والعصف الذهني وتحليل المواقف، بما يتيح للنشء والشباب التعبير عن آرائهم بصورة مسؤولة، وتحويل أفكارهم إلى مبادرات ومقترحات قابلة للتطبيق.

وشهدت مراكز الشباب بالمحافظات المشاركة تنفيذ لقاءات وأنشطة تثقيفية تناولت عددًا من محاور الحملة، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للنقاش وطرح التساؤلات وتبادل الرؤى والأفكار، فيما تتواصل الفعاليات خلال الفترة المقبلة بمشاركة المزيد من مراكز الشباب بمختلف المحافظات.