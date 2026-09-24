أسيوط.. حملة لرفع الإشغالات بموقف نزلة عبداللاه وإعادة الانضباط للمنطقة

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف المراكز والأحياء، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق دون عوائق.

حملة لرفع الإشغالات والتعديات بموقف نزلة عبداللاه

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، بقيادة أبو العيون إبراهيم، رئيس الحي، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بموقف نزلة عبداللاه، بمشاركة عمرو أبو خطوة وأكرم رجب، نائبي رئيس الحي، ومسؤولي إدارة الإشغالات، وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والمناطق ذات الكثافات المرورية.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وإخلاء حرم الطريق من كافة صور التعديات، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة السير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ الحملات بصورة دورية ويومية، مع المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، وإلزام أصحاب المحال والباعة الجائلين بالمساحات المخصصة لهم، والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات تؤثر على حركة المواطنين أو تعيق المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والأحياء لرفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الشوارع والميادين، بما يعزز الانضباط ويهيئ بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، ويحافظ على المظهر العام للمدينة.