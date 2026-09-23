أسيوط.. بدء أعمال تبطين ترعتي الكردي والشيخ راجح بأبوتيج

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لما تمثله هذه المشروعات من أهمية في رفع كفاءة شبكات الري والحفاظ على الموارد المائية ودعم خدمة الأراضي الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة المهندسة هالة نصير رئيس المركز، تابعت ميدانيًا بدء أعمال تنفيذ تبطين ترعة الكردي وترعة الشيخ راجح بنطاق المركز، بحضور ممثل الشركة المنفذة للمشروع، وذلك في إطار المشروعات الجاري تنفيذها لتأهيل المجاري المائية ورفع كفاءتها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه تم معاينة مواقع العمل للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المقررة والبرنامج الزمني المحدد، بما يضمن تنفيذ المشروع بالمستوى المطلوب وسرعة الانتهاء من الأعمال والاستفادة منها في تحسين كفاءة الترع وخدمة الأراضي الزراعية الواقعة بنطاقها.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل متابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف المراكز، مع التأكيد على تكثيف المرور الميداني والتنسيق المستمر مع الجهات المنفذة، لرصد أي معوقات والتعامل معها أولًا بأول، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدف من هذه المشروعات.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة اليومية لمشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية، والالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الري والحفاظ على الموارد المائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين.