قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيجري كتير .. حسام عاشور يكشف سر تألق زيزو مع الأهلي
ربط البحث العلمي بالصناعة.. اجتماع بين «الملكية الفكرية» وأكاديمية البحث العلمي لتحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لزيادة الاستثمارات القطرية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
محمد صلاح يستعد للظهور الأوروبي الأول بقميص طرابزون ضد فيرينتسفاروشي
وزير الصناعة: الصناعات المغذية تمثل حجر الزاوية لتنمية صناعة السيارات
يبدأ السبت .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
محافظ قنا: فتح 6 منافذ لشحن كروت الكهرباء بفرشوط استجابة لشكوى المواطنين
محافظ أسيوط يزور دير درنكة وكنيسة سيدة الانتقال للتهنئة باحتفالات صوم السيدة العذراء
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر.. ويؤكد أهمية زيادة الاستثمارات وتنفيذ اتفاق غزة
«صدى البلد» يُكرّم مروة عبدالمنعم عن دورها في مسرحية سما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صينية وتنتحل صفة طبيبة.. الصحة تغلق 3 مراكز للعلاج الطبيعي والإبر الصينية

جانب من عمليات الإغلاق
جانب من عمليات الإغلاق
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق ثلاثة مراكز للعلاج بالإبر الصينية والعلاج الطبيعي بمحافظات القاهرة والإسماعيلية والجيزة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.

إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة

وأوضح أن إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة تمكنت من ضبط وغلق مركز بميدان دجلة بالمعادي، لإدارته وتشغيله دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع ضبط إبر صينية وأعشاب مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والقوانين المنظمة لعمل هيئة الدواء المصرية.

وأشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إلى أنه في محافظة الإسماعيلية أسفرت الحملة عن ضبط وغلق مركز للعلاج الطبيعي الكائن بآخر المجاورة السابعة لعدم حصوله على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.

 كما تم ضبط سيدة تحمل الجنسية الصينية تمارس أعمال الكشف الطبي داخل المركز منتحلة صفة طبيبة، بالمخالفة لأحكام القوانين والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الطبية، مع العثور على إبر صينية مجهولة المصدر وغير مصرح باستخدامها وتحريزها، بالإضافة إلى ضبط أدوات تستخدم في الحجامة داخل المركز، وتحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي محافظة الجيزة تمكنت الحملة من ضبط وغلق مركز العلاج بالإبر الصينية التخصصية الكائن في 4 شارع قاسم بالدقي، لإدارته دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. كما تم ضبط شخص يحمل الجنسية الصينية يقوم بإدارة المنشأة وممارسة أعمال العلاج الطبيعي منتحلًا صفة أخصائي علاج طبيعي، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي منشأة تقدم خدمات طبية دون ترخيص، أو أي شخص ينتحل صفة أحد أعضاء الفريق الطبي أو يمارس مهنة صحية بالمخالفة للقانون.

وزارة الصحة الإبر الصينية صفة أطباء مستلزمات مجهولة المصدر الخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

الدعم النقدي

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

تعبيرية

في مدخل العقار.. طفل يهتك عرض زميله بطريقة صادمة بإمبابة

أرشيفية

ضربه بـ «كتر».. خلاف بين ميكانيكي وصاحب محل يتحول إلى كارثة بإمبابة

الداخلية

جابوه من «فيس بوك».. كواليس القبض على تاجر مخدرات بأوسيم

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد