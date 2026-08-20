صينية وتنتحل صفة طبيبة.. الصحة تغلق 3 مراكز للعلاج الطبيعي والإبر الصينية

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق ثلاثة مراكز للعلاج بالإبر الصينية والعلاج الطبيعي بمحافظات القاهرة والإسماعيلية والجيزة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.

إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة

وأوضح أن إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة تمكنت من ضبط وغلق مركز بميدان دجلة بالمعادي، لإدارته وتشغيله دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع ضبط إبر صينية وأعشاب مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والقوانين المنظمة لعمل هيئة الدواء المصرية.

وأشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إلى أنه في محافظة الإسماعيلية أسفرت الحملة عن ضبط وغلق مركز للعلاج الطبيعي الكائن بآخر المجاورة السابعة لعدم حصوله على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.

كما تم ضبط سيدة تحمل الجنسية الصينية تمارس أعمال الكشف الطبي داخل المركز منتحلة صفة طبيبة، بالمخالفة لأحكام القوانين والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الطبية، مع العثور على إبر صينية مجهولة المصدر وغير مصرح باستخدامها وتحريزها، بالإضافة إلى ضبط أدوات تستخدم في الحجامة داخل المركز، وتحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي محافظة الجيزة تمكنت الحملة من ضبط وغلق مركز العلاج بالإبر الصينية التخصصية الكائن في 4 شارع قاسم بالدقي، لإدارته دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. كما تم ضبط شخص يحمل الجنسية الصينية يقوم بإدارة المنشأة وممارسة أعمال العلاج الطبيعي منتحلًا صفة أخصائي علاج طبيعي، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي منشأة تقدم خدمات طبية دون ترخيص، أو أي شخص ينتحل صفة أحد أعضاء الفريق الطبي أو يمارس مهنة صحية بالمخالفة للقانون.