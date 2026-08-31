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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنفيذ 981 مشروعا في مصر | متحدث الصحة يكشف إنجازات جديدة للقطاع

عملية
عملية
عادل نصار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية نفذت مشروعات صحية بـ 403 مليار جنيه، مضيفا أن هناك 1309 مشروعا لتطوير المنظومة الصحية.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعاً بتكلفة إجمالية 132.42 مليار جنيه، بينما لا يزال 328 مشروعاً قيد التنفيذ بتكلفة 271.04 مليار جنيه، منها 75 مشروعاً قومياً بتكلفة 209.5 مليار جنيه توفر 19047 سريراً و1570 حضانة و1983 جهازاً للغسيل الكلوي، إلى جانب 253 مشروعاً جارياً بتكلفة 61.54 مليار جنيه.

واستطرد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستعد خلال العام المالي 2026-2027 لاستلام مجموعة من المشروعات الحيوية التي وصلت نسب تنفيذها إلى مستويات متقدمة، من بينها المعامل المركزية بمدينة بدر في محافظة القاهرة، بنسبة إنجاز 99% للمرحلة الأولى، والمدينة الطبية بالعبور بنسبة 92% للمرحلة الثانية، ومستشفيات شبين القناطر، والسنطة وبدر المركزي وأبو قرقاص ومغاغة ودار السلام وجرجا وطما وأبو صوير ودهب ورأس غارب والداخلة وقنا الجديدة ودشنا، بتكلفة إجمالية تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات ونسب إنجاز تتراوح بين 80% و99%.
 

الصحة مشروعات صحية الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان المنظومة الصحية

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