انتظام أفشة ومحمد عبد الله في التدريبات الجماعية للأهلي

انتظم ثنائي الأهلي، محمد مجدي أفشة ومحمد عبد الله، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الإثنين التي أقيمت على ملعب ‏"مختار التتش" بالجزيرة.‏

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي، أن محمد مجدي أفشة تعافى من آلام في العضلة الضامة، بينما كان يعاني محمد عبد الله من الإصابة ‏بآلام في الكاحل.

وأكد طبيب الأهلي، جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في المران الجماعي، ليعود الثنائي للتدريبات بعد الحصول على راحة أمس الأحد، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادا لمباراة سموحة التي تقام ‏مساء الخميس القادم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية للدوري، سجلهما أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، في اللقاء الذي جمع الفريقين ‏مساء الجمعة الماضي في الجولة الثانية من البطولة.‏