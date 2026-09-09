تشييع جثمان لاعب طلخا الثاني بمسقط رأسه بالدقهلية

شيع أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، جثمان ثاني اللاعبين بنادي طلخا الرياضي ضحايا بمصيف جمصة خلال تواجدهم ضمن فريق 2011 برفقة الجهاز الفني.

حيث خرج الجثمان من مسجد أبو الغيط بوسط مدينة نبروه بعد أن وصل من مستشفى جمصة المركزي .

وأدى الأهالي رفقة أسرة اللاعب الضحية صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة المغرب وسط تعالي صرخات والدته التي ظلت تنادي عليه خلال سير الجنازة.

فيما خرج جثمان اللاعب الاول احمد محمد احمد الصباحي 17عاما، عقب صلاة الفجر في مشهد جنائزي مهسب وذلك نظرا لاستخراج جثمانه قبل الضحية الثانية بواقع 12 ساعة.

وكانت نيابة بلقاس الجزئية قد أصدرت قرارا بتسليم جثمان اللاعب عبدالله عمر ابوطالب، 14 عاما، لذويه وذلك بعد سماع أقوال والده .

و احتجزت النيابة العامة المدير الفني المصاحب للفريق وأعضاء الجهاز الفني وسؤالهم حول مدى قانونية تواجد وإقامة معسكر للاعبين في ظل نفي مجلس إدارة النادي علمه بإقامة معسكر أو السماح به.