غزة.. مواجهات عنيفة بين ميليشيات وعملاء الاحتلال وعناصر المقاومة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمحاولة قوة من ميليشيات وعملاء الاحتلال الإسرائيلي ، التقدّم باتجاه ساحة الخلفاء الراشدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما تصدّى لها مقاومون باستهدافها بكثافة من الرصاص.

وأشارت المصادر ذاتها إلى تدخّل جيش الاحتلال مستخدماً نيران أسلحته بكثافة وقنابل الإنارة لتأمين انسحاب القوة، فيما استهدف عدداً من المنازل، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في اتجاه مراكب الصيادين.

وبالتزامن، واصلت طائرات الاحتلال تدمير المنازل في مناطق مختلفة من القطاع، حيث دمّرت ستة منازل.

أربعة شهداء في بيت لاهيا

واستشهد أربعة مواطنين فجر اليوم، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مسيّرة إسرائيلية لمواطنين في شارع الطينة شمال خان يونس. كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر قصف المسيّرة في شارع الطينة بمنطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس.