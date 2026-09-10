تطورات عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي.. تفاصيل

شهدت الساعات الماضية انفراجة جديدة بشأن إمكانية عودة محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للقلعة الحمراء لدى النادي الفرنسي.

نيس الفرنسي يرحب برحيل عبد المنعم

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك ترحيبًا من جانب نيس الفرنسي بفتح باب التفاوض حول رحيل محمد عبد المنعم خلال الميركاتو الشتوي، وهو ما قد يمهد الطريق أمام عودة اللاعب إلى الأهلي حال التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.

وأوضح المصدر أن وجود أقساط متأخرة ومستحقات مالية لم يحصل عليها الأهلي كاملة ضمن صفقة انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس قد يمثل عاملًا مهمًا في المفاوضات، خاصة مع إمكانية تسوية جزء من هذه المستحقات ضمن الاتفاق الخاص بعودة اللاعب.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات ومفاوضات بين الأهلي ونيس لحسم مستقبل المدافع الدولي، مع ترقب موقف الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة من عودة محمد عبد المنعم إلى صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، في ظل رغبة الأهلي في تدعيم خط دفاعه بأحد أبنائه السابقين.

إصابة عمرو الجزار

وكان الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن أن الأشعة التي أجراها عمرو الجزار صباح اليوم كشفت عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الداخلي.

وأكد جاب الله أنه جارٍ تحديد موعد خضوع اللاعب للجراحة، على أن يتم بعد ذلك وضع البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب عقب انتهاء فترة التأهيل.

وتترقب إدارة الأهلي والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة تطورات حالة اللاعب ومدة غيابه بشكل رسمي، بالتزامن مع دراسة احتياجات الفريق قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، لاتخاذ القرار النهائي بشأن تدعيم خط الدفاع من عدمه.