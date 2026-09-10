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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت جامعة الوادي الجديد مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2026-2027، وذلك لطلاب مركز الداخلة، على أن تُجرى أعمال الكشف الطبي بمكتب جامعة الوادي الجديد بالداخلة.

المواعيد والتفاصيل

وقالت الجامعة: يُجرى الكشف الطبي يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 لطلاب كليات الطب والصيدلة والعلوم، ويوم الإثنين 21 سبتمبر لطلاب كليات الآداب والطب البيطري والزراعة، بينما يُخصص يوم الثلاثاء 22 سبتمبر لطلاب كليتي الهندسة وعلوم الرياضة.

ويستكمل جدول الكشف الطبي يوم الأربعاء 23 سبتمبر لطلاب كليتي التربية والتمريض، فيما خُصص يوم الخميس 24 سبتمبر للطلاب المتخلفين عن مواعيد الكشف من جميع الكليات، وتهيب الجامعة بالطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة وفقًا للكليات، بما يضمن انتظام إجراءات الكشف الطبي واستكمال متطلبات الالتحاق بالجامعة.

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