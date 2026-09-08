فيديو متداول يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة رش "دجال" الدماء على منزل بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد القائمين بأعمال الدجل برش الدماء على أحد المنازل بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) ، وبسؤاله قرر أنه حال مشاهدته لكاميرات المراقبة أمام منزله بتاريخ 2 / الجارى تلاحظ له قيام أحد الأشخاص ببعض التصرفات والحركات غير المألوفة ورش أشياء غير محددة أمام المنزل فإعتقد قيامه بأعمال الدجل ، الأمر الذى قد يضر به وأسرته فقام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه لتحذير المواطنين منه.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بذات دائرة المركز) وتبين معاناته من إضطراب نفسى، وبسؤال شقيقته قررت بأنه يعانى من عدم إتزان نفسى وإعتياده الجلوس بالطرقات لإستجداء المارة بالشوارع ونفت قيامه بأعمال الدجل .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتم أخذ التعهد اللازم على أهليته بحسن رعايته.