بعد 10 أشهر من غلقها.. ضبط عصابة سرقت محتويات شقة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى ربة منزل من سرقة محتويات شقتها بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك، أفادت خلاله باكتشافها سرقة محتويات شقتها الكائنة بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عنصران جنائيان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة على فترات، مستغلين غلق الشقة منذ نحو 10 أشهر، باستخدام أسلوب «المفتاح المصطنع».

كما أقر المتهمان بالتصرف في المسروقات لدى تاجر خردة، باعتباره عميلاً سيئ النية، وتم ضبطه بدوره، وبإرشاده جرى ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.