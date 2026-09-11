سعر الديزل الأمريكي يتجاوز 6 دولارات للجالون لأول مرة في التاريخ

تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة حاجز 6 دولارات للجالون للمرة الأولى، في تطور قياسي يأتي وسط اضطرابات متصاعدة في أسواق الطاقة العالمية وتراجع إمدادات الوقود.

وبحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن جمعية السيارات الأمريكية، تخطى سعر الديزل حاجز 6 دولارات للجالون، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبها من اضطرابات في إمدادات الطاقة، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، ما زاد الضغوط على أسواق الوقود العالمية.

وتزامن تسجيل الديزل الأمريكي مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار النفط الخام فوق حاجز 100 دولار للبرميل، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.