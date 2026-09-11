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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو الإسماعيلي يحيون ذكرى إيهاب جلال قبل مواجهة الإنتاج الحربي

لاعبي الإسماعيلي
لاعبي الإسماعيلي
إسلام مقلد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على إحياء ذكرى رحيل إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق للفريق، قبل انطلاق مواجهة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري المحترفين موسم 2026-2027.

"إيهاب يا جلال.. في العقل والبال"

وجاءت لفتة لاعبي الإسماعيلي تقديرًا لما قدمه إيهاب جلال للنادي خلال فترة توليه المسؤولية الفنية، وما تركه من بصمة واضحة في نفوس اللاعبين وجماهير الدراويش.

ورفع لاعبو الإسماعيلي لافتة قبل انطلاق المباراة، حملت صورة الراحل إيهاب جلال، وكتب عليها: «إيهاب يا جلال.. في العقل والبال.. لن ننساك»، في مشهد يعكس حالة الوفاء والتقدير للمدرب الراحل.

الإسماعيلي يواجه الإنتاج الحربي

ويخوض الإسماعيلي مواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري المحترفين، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.

نتائج مباريات أمس في دوري المحترفين

وشهدت مباريات أمس في بطولة دوري المحترفين النتائج التالية:

النصر 2-0 ديروط.

فاركو 2-1 بلدية المحلة.

كهرباء الإسماعيلية 3-0 الداخلية.

مسار 3-1 السكة الحديد.

ميجا سبورت 1-2 حرس الحدود.

نظام دوري المحترفين موسم 2026-2027

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت نظام وشروط بطولة دوري القسم الثاني «أ»، المعروفة باسم دوري المحترفين، للموسم الجديد.

وتضم المسابقة 20 فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المنافسات بنظام الدوري الكامل من دورين، ذهابًا وإيابًا.

وتضم قائمة كل فريق 11 لاعبًا أساسيًا، إلى جانب 9 لاعبين بدلاء، بينما يسمح بوجود 10 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على مقاعد البدلاء.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات خلال المباراة، على أن تتم هذه التبديلات عبر 3 فرص فقط لكل فريق، ولا تحتسب التبديلات التي تتم بين شوطي المباراة ضمن الفرص الثلاث المتاحة.

كما لا يجوز مشاركة أي لاعب من الفرق المستبعدة من بطولات المراحل السنية مع الفريق الأول خلال موسم 2026-2027.

3 أندية تصعد و4 تهبط

وبحسب نظام المسابقة، تصعد الأندية الثلاثة الأولى في جدول الترتيب العام بنهاية موسم 2026-2027 إلى الدوري العام القسم الأول.

وفي المقابل، تهبط الأندية الأربعة صاحبة المراكز الأخيرة في جدول ترتيب دوري المحترفين إلى الدوري العام القسم الثاني «ب» في الموسم التالي.

الإسماعيلي إيهاب جلال دوري المحترفين

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