سكك حديد مصر توفر اشتراكات مخفضة بنسبة 81.25%

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستقبال العام الدراسي الجديد بحزمة من الإجراءات لتيسير انتقال الطلاب من خلال 50 شباكًا لاستخراج الاشتراكات وتكثيف خدمة العملاء بالمحطات الأكثر إقبالًا، ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر استعداداتها المكثفة لاستقبال الطلاب، من خلال توفير اشتراكات مخفضة للطلاب وتنظيم إجراءات استخراج وتجديد الاشتراكات، بما يضمن سهولة انتقالهم بين محل الإقامة وجهات الدراسة بصورة منتظمة وبتكلفة مناسبة.

وتأتي استعدادات الهيئة في إطار حرصها على تقديم خدمة ميسرة للطلاب مع بداية العام الدراسي، خاصة في ظل توقعات زيادة أعداد الركاب خلال فترات الذروة، والعمل على الحد من الزحام أمام شبابيك الاشتراكات وتحقيق سرعة أكبر في إنهاء الإجراءات.

اشتراكات الطلاب.. تخفيض يصل إلى 81.25%

وتتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر اشتراكات مخفضة للطلاب على عدد من قطارات السكك الحديدية، وتشمل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، والدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية، وقطارات «تحيا مصر».

وتصل نسبة التخفيض على الاشتراك إلى نحو 81.25% من قيمة الاشتراك الكامل، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يوفر للطلاب وسيلة انتقال اقتصادية تساعدهم على الانتظام في رحلات الذهاب والعودة طوال فترة الدراسة.

تخصيص نحو 50 شباكًا لاستخراج اشتراكات الطلاب

وفي إطار خطة الهيئة لتسهيل حصول الطلاب على الخدمة وتقليل الزحام، تم تخصيص نحو 50 شباكًا لاستخراج وتجديد اشتراكات الطلاب موزعة على المحطات الرئيسية والمتوسطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويهدف توزيع منافذ استخراج الاشتراكات إلى توفير الخدمة بالقرب من مناطق إقامة الطلاب، وتقليل تكدس المترددين في محطة واحدة، فضلًا عن تسهيل إجراءات استخراج الاشتراك لأكبر عدد ممكن من الطلاب في أسرع وقت.

كما تكثف الهيئة أعداد العاملين وخدماتها بالمواقع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، مع تنظيم عملية استقبال الطلاب وتوجيههم لاستكمال المستندات المطلوبة من المرة الأولى.

وتعتمد الهيئة في ذلك على فرق خدمة العملاء والملصقات الإرشادية لتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يساهم في تقليل زمن الحصول على الاشتراك والحد من تكرار تردد الطالب على مكتب الاشتراكات لاستكمال الإجراءات.

وتؤكد الهيئة أن التقديم المبكر لاستخراج أو تجديد الاشتراك هو أفضل وسيلة لتجنب الزحام، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأولى من العام الدراسي، التي تشهد عادة زيادة في معدلات الإقبال على مكاتب الاشتراكات.

كما أن استخراج الاشتراك في وقت مبكر يتيح للطالب الاستفادة منه بصورة منتظمة طوال فترة صلاحيته، ويساعد على تنظيم رحلاته اليومية من محل الإقامة إلى جهة الدراسة والعودة.

استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستقبال العام الدراسي الجديد



في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وخاصة أبنائنا الطلاب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، فقد أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استعداداتها التشغيلية لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والطلاب، بما يضمن انتظام حركة القطارات وتيسير انتقالهم إلى وجهاتهم المختلفة من خلال :

• تشغيل عدد (823) قطار يومياً بمختلف درجات السفر المكيفة والتهوية والعادية لخدمة جمهور الركاب

بجميع الخطوط علي مدار 24 ساعة .

• ضم عربات إضافية على القطارات المجدولة في أوقات الذروة الصباحية واوقات الظهيرة والاستعداد لتشغيل قطارات إضافية وفق كثافة الركاب بالوجهين القبلي والبحري .

• تسهيل حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ / مكاتب صرف التذاكر بالمحطات الرئيسية وطرق الدفع المختلفة تيسيراً على جمهور الركاب .

• توفير عدد(45) منفذ لاستخراج الاشتراكات للطلاب بالمحطات الرئيسية لتيسير إجراءات استخراج الاشتراكات.

• تكثيف عمليات الصيانة والتجهيز للقطارات والمحطات، مع التأكيد على جاهزية كافة القطارات قبل التشغيل.

• متابعة أعمال النظافة والتعقيم للقطارات قبل القيام من المحطة الابتدائية وأثناء المسير للمحافظة على نظافة القطارات وتأمينها .

• متابعة انتظام حركة القطارات على مدار اليوم من خلال غرف العمليات ومراكز التحكم والسيطرة الآلية على مستوى الشبكة ، والتنسيق المستمر بين قطاعات التشغيل المختلفة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

• التواجد الدائم لممثلي المبيعات وخدمة العملاء لسرعة التعامل / تلافي أي شكوي من جمهور المسافرين واتخاذ الاجراءات الفورية لحلها .

• تكثيف التفتيش والرقابة بالمحطات وداخل القطارات لمواجهة السلوكيات السلبية التي تؤثر علي سلامة الركاب أو التهرب من سداد قيمة التذكرة .

• الاعلان بصورة مستمرة عبر الاذاعات الداخلية بالمحطات لإخطار الركاب بمواعيد وصول / قيام الرحلات .

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر على مواصلة استعداداتها على مدار الساعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة لجمهور الركاب ، مع استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الزيادة في أعداد الركاب خلال تلك الفترة .

وتهيب الهيئة بأبنائنا الطلاب وجمهور الركاب ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم التزاحم على أبواب القطارات أثناء الصعود والنزول، والحرص على عدم عبور السكة من الاماكن غير المخصصة حفاظًا على سلامتهم وانتظام حركة القطارات.