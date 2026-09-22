سامي هلهل يكشف.. هل العقوبات التحكيمية تُطبق على جميع الحكام بنفس المعايير؟

أكد سامي هلهل، الحكم الدولي السابق، أن العقوبات المفترض تطبيقها على جميع الحكام بنفس المعايير، مشيرًا إلى أن اسم الحكم أو مكانته لا يجب أن يكونا سببًا في اختلاف العقوبة.

الحكم السابق

وأوضح هلهل أن الجانب النفسي مهم في التعامل مع الحكام، خاصة إذا كان الحكم عائدًا من أزمة أو مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن دعم الحكم في هذه الحالة قد يكون له ما يبرره نفسيًا.

وتحدث هلهل عن أحمد الغندور، مؤكدًا أنه كان يمر بمشكلة ويحتاج إلى الدعم والعودة من جديد، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى واقعة مصطفى حسن، الحكم المساعد في مباراة بيراميدز والشرقية إنبي، مؤكدًا أن كونه في آخر سنة له يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وأن العقوبات في النهاية من المفترض أن تُطبق على الجميع بنفس المعايير.