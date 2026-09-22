محمد رائف رئيس اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي: لم نتلقَّ أي رد رسمي على اعتراضاتنا على التحكيم

كشف محمد رائف، رئيس اللجنة المؤقتة بالنادي الإسماعيلي، كواليس اعتراضات النادي على مستوى التحكيم خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي واضح في المباريات الأخيرة.

النادي الاسماعيلي

وقال رائف، خلال تصريحات مع هاني حتحوت عبر «مودرن سبورت»: «ما جلناش أي رد رسمي على الإطلاق. كل المحللين كانوا بيجزموا إن فيه ظلم بيّن، أهداف لم تحتسب وضربات جزاء لم تحتسب، وكل ده أدى لتأخر النادي الإسماعيلي يمكن 4 أو 5 مباريات في الآخر».

وأضاف: «في الفترة دي مكنش ينفع يبقى عندي حلول جذرية، كان كل اللي في إيديا إني أعيش الفرقة إنها تكمل المسابقة، وأرفع معنويات اللاعيبة عشان يكملوا الدوري، ويمكن تحصل المعجزة ونبقى أو يتغير شكل المسابقة وبالتالي نبقى».

وعن محاولات إلغاء الهبوط، أوضح: «حاولنا كتير وخاطبنا كل الجهات الممكنة، لكن في النهاية اللي بيدير اتحاد الكرة ورابطة الأندية».

وعما إذا كان هناك أمل في تغيير شكل المسابقة، قال: «كان فيه كلام وشبه تلميحات، مش عاوز أقول وعود قاطعة، بس كان فيه شبه تلميحات وبارقة أمل بنتكلم على أساسها».