أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

استقرت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل الدولار الأمريكي نحو 51.38 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 58.49 جنيه للشراء و58.60 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 68.04 جنيه للشراء و68.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 62.33 جنيه للشراء و62.45 جنيه للبيع.

وسجل الين الياباني نحو 0.32537 جنيه للشراء و0.32602 جنيه للبيع، لكل ين.

وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 7.6505 جنيه للشراء و7.6657 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي نحو 36.43 جنيه للشراء و36.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 36.15 جنيه للشراء و36.22 جنيه للبيع.

وسجلت الليرة التركية نحو 1.0515 جنيه للشراء و1.0536 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الروبل الروسي نحو 0.60424 جنيه للشراء و0.60545 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سجل الريال السعودي نحو 13.71 جنيه للشراء و13.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.00 جنيه للشراء و14.02 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 166.18 جنيه للشراء و166.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري نحو 14.12 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 136.62 جنيه للشراء و136.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العُماني نحو 133.49 جنيه للشراء و133.76 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني نحو 72.46 جنيه للشراء و72.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار العراقي نحو 0.03907 جنيه للشراء و0.03915 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الليبي نحو 8.0184 جنيه للشراء و8.0343 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم المغربي نحو 5.3505 جنيه للشراء و5.3612 جنيه للبيع.

أسعار عملات آسيوية وأفريقية أخرى

سجلت الروبية الهندية نحو 0.53567 جنيه للشراء و0.53673 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الروبية الباكستانية نحو 0.18496 جنيه للشراء و0.18533 جنيه للبيع.

وسجل الدينار التونسي نحو 17.42 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الجزائري نحو 0.38359 جنيه للشراء و0.38435 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه السوداني نحو 0.08560 جنيه للشراء و0.08577 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الليرة اللبنانية نحو 0.0005723 جنيه للشراء و0.0005735 جنيه للبيع.

وسجلت الليرة السورية نحو 0.0046445 جنيه للشراء و0.0046538 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال اليمني نحو 0.21711 جنيه للشراء و0.21755 جنيه للبيع.

وسجلت الكرونة السويدية نحو 5.1801 جنيه للشراء و5.1904 جنيه للبيع.

حركة أسعار العملات اليوم

وتختلف أسعار العملات الأجنبية والعربية من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، بينما تعكس الأسعار المذكورة آخر تحديثات منشورة للبنك الأهلي المصري صباح اليوم الخميس.

وتتأثر حركة أسعار الصرف بعدد من العوامل، من بينها تدفقات النقد الأجنبي، وحركة الدولار عالميًا، والطلب على العملات الأجنبية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية.