النيابة تستدعي عضوا بنقابة المحامين للتحقيق.. مروحة تسقط على رأس محام داخل نقابة قليوب

حرر المحامي بالاستئناف عبدالله ربيع مصطفى، محضرًا بقسم شرطة قليوب، اتهم فيه عددًا من مسؤولي نقابة المحامين بالإهمال والتقصير، على خلفية إصابته إثر سقوط مروحة سقف عليه داخل مقر النقابة الفرعية بقليوب.

وقال عبدالله ربيع إنه توجه إلى قسم شرطة قليوب، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر رقم 7873 لسنة 2026 جنح قسم قليوب، متهمًا النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس نقابة جنوب بنها، وعلى رأسهم مجدي حافظ، إلى جانب عضو النقابة الفرعية بقليوب سيد معوض، بالإهمال والتقصير والتسبب في إصابته.

وأضاف أنه أجرى التقرير الطبي اللازم، وتم عرضه على النيابة العامة بقليوب، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت استدعاء عضو النقابة الفرعية بقليوب سيد معوض للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه المتعلقة بالإهمال والتقصير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 20 سبتمبر 2026، عندما كان عبدالله ربيع داخل مقر النقابة الفرعية للمحامين بقليوب لمباشرة أعماله المهنية والنقابية، قبل أن تسقط مروحة سقف من أعلى عليه، ما أسفر عن إصابته في الرأس والوجه والأذن.

وأوضح المحامي أنه فقد الوعي عقب سقوط المروحة عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج، حيث خضع لخياطة جراحية وتدخل طبي عاجل، مشيرًا إلى احتمالية ترك إصابات وندبات دائمة جراء الحادث.

وكان عبدالله ربيع قد تقدم بشكوى عاجلة إلى النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، طالب خلالها بفتح تحقيق في الواقعة، والوقوف على أسباب سقوط المروحة، وتحديد المسؤول عن أعمال الصيانة ومدى الالتزام باشتراطات السلامة داخل مقر النقابة.

وأكد المحامي احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والجنائية والمدنية، بما في ذلك حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت به جراء الواقعة.