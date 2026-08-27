ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيبال والتبت إلى 362 قتيلا

أعلنت الشرطة النيبالية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 362 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وذكرت الشرطة النيبالية، في بيان، أورده موقع "نيبال نيوز" :"لقي 359 شخصًا حتفهم، من بينهم سياح أجانب من جنسيات متعددة".

وكانت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أفادت، في وقت سابق، بمقتل 3 أشخاص ووقوع خسائر فادحة جراء سيول في إقليم التبت، ما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 362 على الأقل.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن ما يقرب من 100 مواطن صيني مفقودين في الجانب النبالي من الحدود بعد الفيضانات الكارثية، مما يرفع عدد المفقودين إلى 558 شخصًا.