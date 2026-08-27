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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماتوا من الحر.. مصرع بريطانيين في صحراء دبي خلال رحلة تحت 50 درجة مئوية

دبي
دبي
خاطر عبادة

أفاد تحقيق رسمي أن صديقين بريطانيين لقيا حتفهما خلال رحلة تنزه في وادٍ صحراوي بالقرب من دبي في حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت).

وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الخميس، عثرت فرق الإنقاذ على جثتي آران مارتينسون، 33 عاماً، وكاسيوس نيوتن، 34 عاماً، في منطقة وادي النقب الجبلية المقدسة في 18 يوليو.

كان الرجلان، من إسيكس ودورست على التوالي، يعملان في الإمارات العربية المتحدة، ويعيشان في مدينة رأس الخيمة، وانطلقا في رحلتهما حوالي الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.

أسباب الوفاة

 

أعلنت ميشيل براون، الطبيبة الشرعية في منطقة تشيلمسفورد، خلال جلسة تحقيق في الوفاة، أن الأسباب الأولية للوفاة تشمل توقف القلب والتنفس.

وأضافت براون أن الارتفاع الحاد في درجة حرارة الجسم وفشل الأعضاء، والإجهاد الحراري الناتج عن التعرض لدرجات حرارة عالية، كانت أيضاً من العوامل التي ساهمت في وفاتهم.

كان كلا الرجلين يعيشان في منتجع رأس الخيمة الفاخر، على بعد حوالي 75 ميلاً (120 كم) شمال دبي، استمعت محكمة الطب الشرعي في إسيكس إلى أن زوجة نيوتن، التي كانت في المملكة المتحدة، أبلغت عن فقدانه عندما فشل في الاتصال بها بعد بدء رحلة المشي.

وقالت براون: "يبدو أنهم سلكوا طريقاً ترفيهياً لا يحتاج إلى معدات تسلق، لذا كان طريقاً للمشي".

تم العثور على جثتي الصديقين على بعد يتراوح بين 3 كيلومترات و 4 كيلومترات (1.8 ميل و 2.5 ميل) من سيارتهما، وكانت جثتاهما على بعد 350 مترًا (1148 قدمًا).

عُقدت جلسة افتتاح التحقيق في محكمة الطب الشرعي في إسيكس في تشيلمسفورد.

وقال الطبيب الشرعي إن نيوتن، وهو لاعب كرة قدم هاوٍ من بول، ومارتينسون، وهو أب لثلاثة أطفال، إن الصديقين كانا مستلقيين على ظهورهما محاطين بصخور كبيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى في رأس الخيمة، لكن تم الإعلان عن وفاتهم في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وأشار التقرير إلى أن مارتينسون في المحكمة بأنه انتقل مؤخراً إلى المنطقة كجزء من عمله في "شركة عالمية".

وفي منشور علني على صفحته الشخصية على موقع لينكد إن، قالت زوجته إنه "شخص يتمتع بدافعية عالية، ويعمل بجد، وطموح كبير".

وأضافت: "لقد بدأ مؤخراً فصلاً جديداً في مسيرته المهنية، وأنا أعرف مدى حماسه لذلك".

كما قدمت أندية كرة القدم التي كان يلعب لها نيوتن عبارات الرثاء، بما في ذلك نادي إيستلي من الدوري الوطني - الذي قال إنه "حزين للغاية" لهذا الخبر.

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