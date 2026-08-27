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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تظهر العداء لبريطانيا.. الاحتلال يدرس طرد مسئولين إنجليز من IGSC

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

تدرس سلطات الاحتلال طرد مسئولين بريطانيين، وربما مسئولين أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة بعد الحرب، وذلك رداً على انتقاد سياسات بنيامين نتنياهو في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الدولي الذي أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس.

جدير بالذكر أن مركز التنسيق المدني العسكري (IGSC)، المعروف سابقًا باسم مركز التنسيق المدني العسكري، في جنوب إسرائيل ويقوده ضباط عسكريون أمريكيون يعملون جنبًا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي وعشرات المسئولين العسكريين والدبلوماسيين من نحو 50 دولة ومنظمة دولية.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذا الأسبوع طرد الممثلين الهولنديين من المركز بسبب تحرك هولندا لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

كما طردت إسرائيل هذا العام ممثلين إسبان من المجلس الدولي للأمن السيبراني، مُعللةً ذلك بـ"انحياز مدريد المُفرط ضد إسرائيل". 

إسرائيل بريطانيا غزة مركز التنسيق المدني العسكري أسبانيا حماس

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