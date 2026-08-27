دويدار يثير الجدل: «الزمالك حالة خاصة».. 20 يوم إعداد تكفي للتفوق بدنيًا

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، على أداء نادي الزمالك خلال الموسم الحالي رغم تأخر إعداد الفريق.

وكتب دويدار، عبر حسابه على “فيسبوك”: "الزمالك ده حالة خاصة جدا على مستوى العالم، لعب ماتشين الفرقة أفضل بدنيا من الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، مع العلم فترة إعداد 20 يوما فقط مصروف عليها 200 ألف جنيه على فترة الإعداد، وناس سافرت تركيا وإسبانيا، وإحنا فترة الإعداد في التجمع الخامس وبندور على خوان بيزيرا في محافظات مصر، لو عايز تعرف إيه السبب، جمهور الزمالك يحرك أي حد".

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين يظل البنك الأهلي في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.