عصام سالم: الزمالك أثبت أن النجم هو الفريق.. ونغمة بيزيرا أصبحت بلا قيمة

علّق الناقد الرياضي عصام سالم على انتصار الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأرقام أحيانًا كثيرًا لا تعبر عن الواقع، ولا أحد سيذكر أن البنك الأهلي استحوذ أكثر وكان أفضل في اللقاء أمام الزمالك، وسنتذكر انتصار الزمالك».

وأردف قائلًا: «فوز الزمالك اليوم في منتهى الأهمية، خصوصًا أن الفوز جاء والفريق ليس في حالته الفنية والبنية، وهذا الفوز سيفرق كثيرًا مع الزمالك».

وأشار سالم إلى أن الزمالك استفاد من إهدار أكثر من فرصة محققة من نادي البنك الأهلي، والدليل حصول المهدي سليمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأكد عصام سالم أن نادي الزمالك أثبت أن النجم هو الفريق وليس اللاعب، مضيفًا أن نغمة خوان بيزيرا في الفريق أصبحت بلا قيمة.