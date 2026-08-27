عصام سالم: على الزمالك أن يُغلق صفحة بيزيرا من حساباته ويتعامل معه قانونيًا

رأى الناقد الرياضي عصام سالم أن مجلس إدارة الزمالك عليه التحرك قانونيًا في مسألة التعامل مع البرازيلي خوان بيزيرا، في ظل استمرار تمرد اللاعب وعدم قدومه إلى القاهرة رغم انطلاق الموسم الكروي.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا أحد عنده معلومة بشأن عودة بيزيرا للزمالك.. حتى بيزيرا نفسه معندهوش معلومة عن مسألة رجوعه للزمالك، والمسألة أصبحت لغزًا محيرًا».

وأردف قائلًا: «لا بد أن يتحرك مجلس إدارة الزمالك قانونيًا تجاه بيزيرا، وعلى جمهور الزمالك أن يغلق صفحة بيزيرا وألا يتم وضعه في حسابات النادي».

ومن جانبه، رأى عصام سالم أن الأنجولي شيكو بانزا سيكون من أهم لاعبي الزمالك في الموسم الجديد.