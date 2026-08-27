مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 27-8-2026، عدد من المباريات أبرزها مباراة برشلونة امام أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X أوساسونا - 9.30 مساءً - beIN Sports HD 2

برشلونة X أتلتيكو بيلباو - 10 مساءً - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

تشيلسي X لوتون تاون - 9.30 مساءً - beIN Sports HD 3

فولهام X إف سي ويمبلدون - 10 مساءً - beIN Sports HD 4

مواعيد التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

كاونو زالجيريس X بشكتاش - 8 مساءً

سالزبورج X ميالبي - 8 مساءً

فيكتوريا بلزن X النجم الأحمر - 8 مساءً

أي جي إف X بنفيكا - 9 مساءً

أندرلخت X كايرات ألماتي - 9.30 مساءً

فرينكفاروسي X طرابزون سبور - 9.30 مساءً

مواعيد التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي

فرايبورج X ماذرويل - 7.45 مساءً

موناكو X جورنيك زابرزي - 7.45 مساءً

كوبنهاجن X إف سي إنتر توركو - 8 مساءً

أياكس X سيون - 9 مساءً

سانت جالين X نوردشيلاند الدنماركي - 9 مساءً

أوستريا فيينا X سبورتينج براجا - 9.30 مساءً

برايتون X ترومسو - 9.30 مساءً

بارتيزان بلجراد X خيتافي - 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن سبورت X غزل المحلة - 5 مساءً - On Sport Plus

المقاولون العرب X المصري - 8 مساءً - On Sport 1

بيراميدز X أبو قير للأسمدة - 8 مساءً - On Sport Max