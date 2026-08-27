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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم، الخميس 27-8-2026، عدد من المباريات أبرزها مباراة برشلونة امام أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X أوساسونا - 9.30 مساءً - beIN Sports HD 2

برشلونة X أتلتيكو بيلباو - 10 مساءً - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
 تشيلسي X لوتون تاون - 9.30 مساءً - beIN Sports HD 3

فولهام X إف سي ويمبلدون - 10 مساءً - beIN Sports HD 4

مواعيد التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
 كاونو زالجيريس X بشكتاش - 8 مساءً 

سالزبورج X ميالبي - 8 مساءً 

فيكتوريا بلزن X النجم الأحمر - 8 مساءً 

أي جي إف X بنفيكا - 9 مساءً 

أندرلخت X كايرات ألماتي - 9.30 مساءً 

فرينكفاروسي X طرابزون سبور - 9.30 مساءً 

مواعيد التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي
 فرايبورج X ماذرويل - 7.45 مساءً 

موناكو X جورنيك زابرزي - 7.45 مساءً 

كوبنهاجن X إف سي إنتر توركو - 8 مساءً 

أياكس X سيون - 9 مساءً 

سانت جالين X نوردشيلاند الدنماركي - 9 مساءً 

أوستريا فيينا X سبورتينج براجا - 9.30 مساءً 

برايتون X ترومسو - 9.30 مساءً 

بارتيزان بلجراد X خيتافي - 10 مساءً 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 مودرن سبورت X غزل المحلة - 5 مساءً - On Sport Plus

المقاولون العرب X المصري - 8 مساءً - On Sport 1

بيراميدز X أبو قير للأسمدة - 8 مساءً - On Sport Max

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