مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 27-8-2026، عدد من المباريات أبرزها مباراة برشلونة امام أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو X أوساسونا - 9.30 مساءً - beIN Sports HD 2
برشلونة X أتلتيكو بيلباو - 10 مساءً - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
تشيلسي X لوتون تاون - 9.30 مساءً - beIN Sports HD 3
فولهام X إف سي ويمبلدون - 10 مساءً - beIN Sports HD 4
مواعيد التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
كاونو زالجيريس X بشكتاش - 8 مساءً
سالزبورج X ميالبي - 8 مساءً
فيكتوريا بلزن X النجم الأحمر - 8 مساءً
أي جي إف X بنفيكا - 9 مساءً
أندرلخت X كايرات ألماتي - 9.30 مساءً
فرينكفاروسي X طرابزون سبور - 9.30 مساءً
مواعيد التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي
فرايبورج X ماذرويل - 7.45 مساءً
موناكو X جورنيك زابرزي - 7.45 مساءً
كوبنهاجن X إف سي إنتر توركو - 8 مساءً
أياكس X سيون - 9 مساءً
سانت جالين X نوردشيلاند الدنماركي - 9 مساءً
أوستريا فيينا X سبورتينج براجا - 9.30 مساءً
برايتون X ترومسو - 9.30 مساءً
بارتيزان بلجراد X خيتافي - 10 مساءً
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مودرن سبورت X غزل المحلة - 5 مساءً - On Sport Plus
المقاولون العرب X المصري - 8 مساءً - On Sport 1
بيراميدز X أبو قير للأسمدة - 8 مساءً - On Sport Max