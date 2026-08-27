نصب على مواطنين.. ضبط المتهم بإدارة صفحة لبيع الأسلحة البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى، للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بالجيزة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بالجيزة بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد النصب والاحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وغلق هاتفه عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





