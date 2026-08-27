شوبير يحسم الجدل: 25 مليون جنيه سقف عقود لاعبي الأهلي

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل المثار حول قيمة عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وما تردد خلال الفترة الماضية بشأن طلب بعض اللاعبين الحصول على مبالغ مالية ضخمة نظير تجديد عقودهم.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «تاني وتالت ورابع، علشان الناس متقعدش تمشي ورا كلام ليس له أي أساس من الصحة».

وأضاف: «يقولك إمام عاشور عايز 60 مليون، لأ 70 مليون، هاني قالك مش هجدد غير لما تعملي 100 مليون».

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك سقفًا محددًا داخل النادي الأهلي لقيمة عقود اللاعبين، مشيرًا إلى أن هذا السقف يبلغ 25 مليون جنيه، ولن يتم تجاوزه.

وأوضح: «25 مليون جنيه هو السقف لدى النادي الأهلي ومش هيزيد جنيه لأي حد».

وأشار شوبير إلى أن العوائد المالية التي يحصل عليها اللاعبون من الإعلانات لا تدخل ضمن قيمة عقودهم مع النادي، مؤكدًا أن هذه الأمور تعد مصدر دخل منفصلًا للاعب.

واختتم تصريحاته قائلًا: «اللي هيجيله إعلانات ده رزقه، البونص موحد على الجميع».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل حالة من الجدل حول عقود عدد من لاعبي الأهلي، خاصة مع تحركات إدارة النادي لتجديد عقود مجموعة من العناصر الأساسية خلال الفترة الحالية.