محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وزد، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي وزد، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، في ثاني جولات المسابقة.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في الجولة الافتتاحية على إنبي بنتيجة 3-2، فيما بدأ زد مشواره في الدوري بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة.

ويسعى الأهلي، بقيادة المدرب الحسين عموتة، لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الحالي، خاصة بعدما أنهى منافسات الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد