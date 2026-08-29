ترامب يحقق حلمه بالإستيلاء على نفط فنزويلا.. صفقة عملاقة لمدة 100 سنة

لطالما كان ترامب صريحاً بشأن رغبته في أن تؤمن الولايات المتحدة النفط الفنزويلي، حاثا شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وفي هذا السياق، اتفقت الولايات المتحدة وفنزويلا على بنود صفقة نفطية ضخمة قد تؤدي إلى سيطرة واشنطن على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق يوم الجمعة في منشور على موقع تروث سوشيال Truth Social، واصفاً إياه بأنه "أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم".

الصفقة التاريخية

وكتب ترامب قائلاً: "هذه الصفقة التاريخية تزيد احتياطيات النفط الأمريكية بأكثر من الضعف، وتزيد بشكل كبير من إمداداتنا النفطية، وستخفض أسعار البنزين بشكل كبير لجميع الأمريكيين"، مضيفاً أنها ستساعد أيضاً في "وضع فنزويلا على مسار نحو نجاح هائل وازدهار كبير".

أشادت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، بالاتفاق باعتباره اتفاقاً من شأنه أن يساعد في إنعاش اقتصاد بلادها.

تعهد ترامب باستغلال احتياطيات فنزويلا، الأكبر في العالم، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على رئيسها مطلع العام نيكولاس مادورو . ومؤخراً، تعرض ترامب لضغوط لتهدئة ارتفاع أسعار البنزين ، التي ارتفعت بشكل حاد وسط الصراع الإيراني.

كما وصف وزير الخارجية ماركو روبيو صفقة النفط بأنها "انتصار كبير للشعبين الأمريكي والفنزويلي". ولم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة.





بموافقة من ديلسي رودريجيز، الرئيسة بالنيابة لفنزويلا

وبموافقة من ديلسي رودريجيز، الرئيسة بالنيابة لفنزويلا - التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم - تسير الصفقة "التاريخية".

وقال روبيو: "هذا يوضح كيف أن السياسة الخارجية الجريئة للرئيس ترامب تقود مكاسب أمريكا أولاً: بتأمين احتياطيات مستقرة ونفط منخفض التكلفة لدينا وخفض أسعار الغاز".

100 مليار دولار من الاستثمارات

وأضاف روبيو: "بالنسبة للشعب الفنزويلي، ستجلب هذه الصفقة ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، وتدعم آلاف الوظائف ذات الأجور العالية، وتدفع عملية إعادة بناء اقتصاد فنزويلا".

تُراقب واشنطن كاراكاس عن كثب منذ أن نفذت القوات الأمريكية عملية اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير. وعقب العملية، تعهد ترامب بضخ مليارات الدولارات في فنزويلا، وقال إن الشركات الأمريكية ستعيد بناء قطاع النفط في البلاد.



امتيازاً لمدة 100 عام للعمل في حقول النفط

وبحسب مسؤول، منحت رودريجيز المشروع امتيازاً لمدة 100 عام للعمل في حقول النفط.

لم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاقية غير العادية للغاية، والتي يبدو أنها تمنح الولايات المتحدة حكماً مباشراً على الموارد الوطنية السيادية لدولة أجنبية.

ويبدو أن الاتفاق أوسع نطاقاً من سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة على عائدات النفط العراقية بعد الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003.

لكن من غير الواضح ما إذا كان اتفاق فنزويلا سيواجه طعونًا قانونية ودستورية في الدولة الأمريكية الجنوبية. ولم يُنشر النص الرسمي للاتفاق بين واشنطن وكاراكاس.

تم القبض على الرئيس مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، في عملية للقوات الخاصة الأمريكية أذن بها ترامب في 3 يناير 2026.

في الساعات التي تلت العملية، قال ترامب إن إدارته ستدير فنزويلا حتى يتم "انتقال آمن وسليم وحكيم"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستسيطر إلى أجل غير مسمى على بيع نفط البلاد.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدر بنحو 303 مليارات برميل. ومع ذلك، فقد انخفض الإنتاج بشكل حاد منذ ذروته في أواخر التسعينيات.

طلب ترامب من شركات النفط الأمريكية استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار (75 مليار جنيه إسترليني) لإعادة بناء صناعة النفط في البلاد.