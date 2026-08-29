قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كذبة فجة من أمريكا.. إيران: نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
أ ف ب: انقطاع بث تلفزيون النيجر تزامنا مع إطلاق نار مستمر في نيامي
وزير العمل: أوشكنا على الانتهاء من تدشين منصة تشغيل مصر
مصرع شاب غرقًا في العلمين.. وانتشال الجثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة
سعرها 3 ملايين دولار.. تحطم أول سيارة كوينجسيج جيميرا في العالم بعد تسليمها
موقف أفشة وأكرم توفيق من مواجهة سموحة
ادعو لها بالرحمة.. وفاة عمة الفنانة بدرية طلبة
الرقابة المالية تمنح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي
الأهلي يواجه دلفي وديًا لتجهيز البدلاء قبل التحضير لمواجهة سموحة
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟
الأهلي يرفع جاهزية إمام عاشور قبل لقاء سموحة
مدبولي يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحقق حلمه بالإستيلاء على نفط فنزويلا.. صفقة عملاقة لمدة 100 سنة

ترامب
ترامب

لطالما كان ترامب صريحاً بشأن رغبته في أن تؤمن الولايات المتحدة النفط الفنزويلي، حاثا شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وفي هذا السياق، اتفقت الولايات المتحدة وفنزويلا على بنود صفقة نفطية ضخمة قد تؤدي إلى سيطرة واشنطن على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق يوم الجمعة في منشور على موقع تروث سوشيال Truth Social، واصفاً إياه بأنه "أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم".

الصفقة التاريخية

وكتب ترامب قائلاً: "هذه الصفقة التاريخية تزيد احتياطيات النفط الأمريكية بأكثر من الضعف، وتزيد بشكل كبير من إمداداتنا النفطية، وستخفض أسعار البنزين بشكل كبير لجميع الأمريكيين"، مضيفاً أنها ستساعد أيضاً في "وضع فنزويلا على مسار نحو نجاح هائل وازدهار كبير".

أشادت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، بالاتفاق باعتباره اتفاقاً من شأنه أن يساعد في إنعاش اقتصاد بلادها.

تعهد ترامب باستغلال احتياطيات فنزويلا، الأكبر في العالم، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على رئيسها مطلع العام نيكولاس مادورو . ومؤخراً، تعرض ترامب لضغوط لتهدئة ارتفاع أسعار البنزين ، التي ارتفعت بشكل حاد وسط الصراع الإيراني.

كما وصف وزير الخارجية ماركو روبيو صفقة النفط بأنها "انتصار كبير للشعبين الأمريكي والفنزويلي". ولم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة.


 

بموافقة من ديلسي رودريجيز، الرئيسة بالنيابة لفنزويلا

وبموافقة من ديلسي رودريجيز، الرئيسة بالنيابة لفنزويلا - التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم - تسير  الصفقة "التاريخية".

وقال روبيو: "هذا يوضح كيف أن السياسة الخارجية الجريئة للرئيس ترامب تقود مكاسب أمريكا أولاً: بتأمين احتياطيات مستقرة ونفط منخفض التكلفة لدينا وخفض أسعار الغاز".

100 مليار دولار من الاستثمارات

وأضاف روبيو: "بالنسبة للشعب الفنزويلي، ستجلب هذه الصفقة ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، وتدعم آلاف الوظائف ذات الأجور العالية، وتدفع عملية إعادة بناء اقتصاد فنزويلا".

تُراقب واشنطن كاراكاس عن كثب منذ أن نفذت القوات الأمريكية عملية اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير. وعقب العملية، تعهد ترامب بضخ مليارات الدولارات في فنزويلا، وقال إن الشركات الأمريكية ستعيد بناء قطاع النفط في البلاد.


امتيازاً لمدة 100 عام للعمل في حقول النفط

وبحسب مسؤول، منحت رودريجيز المشروع امتيازاً لمدة 100 عام للعمل في حقول النفط.

لم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاقية غير العادية للغاية، والتي يبدو أنها تمنح الولايات المتحدة حكماً مباشراً على الموارد الوطنية السيادية لدولة أجنبية.

ويبدو أن الاتفاق أوسع نطاقاً من سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة على عائدات النفط العراقية بعد الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003.

لكن من غير الواضح ما إذا كان اتفاق فنزويلا سيواجه طعونًا قانونية ودستورية في الدولة  الأمريكية الجنوبية. ولم يُنشر النص الرسمي للاتفاق بين واشنطن وكاراكاس.

تم القبض على الرئيس مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، في عملية للقوات الخاصة الأمريكية أذن بها ترامب في 3 يناير 2026.

في الساعات التي تلت العملية، قال ترامب إن إدارته ستدير فنزويلا حتى يتم "انتقال آمن وسليم وحكيم"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستسيطر إلى أجل غير مسمى على بيع نفط البلاد.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم

 

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدر بنحو 303 مليارات برميل. ومع ذلك، فقد انخفض الإنتاج بشكل حاد منذ ذروته في أواخر التسعينيات.

طلب ترامب من شركات النفط الأمريكية استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار (75 مليار جنيه إسترليني) لإعادة بناء صناعة النفط في البلاد.

ترامب بالإستيلاء فنزويلا صفقة عملاقة 100 سنة أمريكا الجنوبية الفنزويلي فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

بيزيرا

أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة : ذوبان جبال الهيمالايا سيؤدي لوجود الفيضانات القاتلة .. تجريف المدن والقرى يسهم في تغيير جغرافية الحياة البشرية

سعر الذهب

سعر عيار 21 الآن

محمد صلاح

تحرك مفاجئ.. ماذا فعل محمد صلاح مع مدرب طرابزون بعد الصدمة الأوروبية؟

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تأثير السوشيال ميديا على الشباب.. استشاري : المقارنات تقود للقلق والاكتئاب

جانب اللقاء

«صباح الخير يا مصر» يرصد تفاصيل 1100 فرصة عمل جديدة بقطاع الصناعات

صورة ارشيفية

آخر التطورات في أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

بالصور

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد