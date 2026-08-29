الدفاع الروسية: اسقتنا 313 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 313 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق ومقاطعات جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن المسيرات استهدفت مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف، وتولا، وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية تتارستان، ومياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يوسع الجيش الروسي نطاق العملية العسكرية لإبعاد العدو عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي يستهدف بها روسيا.