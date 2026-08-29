وزير خارجية إيطاليا: لا أعتقد أن بوتين سيهاجم حلف الناتو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيهاجم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد أن هددت موسكو باستهداف القواعد البريطانية عقب تعهد رئيس الوزراء آندي بيرنهام بتزويد كييف بتكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى.

وقال تاياني، في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية وأوردتها وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، "لا أعتقد أن روسيا ستهاجم حلف الناتو، وبالتأكيد لا ينبغي الاستهانة بما تفعله موسكو: وأنا أشير هنا إلى الهجمات الهجمات السيبرانية".

وتابع قائلًا "لا أعتقد أننا يجب أن نشعر بقلق مفرط"، ولا داعي لخلق جو من الاضطراب والخوف.