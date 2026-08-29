اليابان ترسل ثلاث مروحيات إلى إندونيسيا لمكافحة حرائق الغابات

قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم /السبت/، إن بلاده سترسل ثلاث مروحيات نقل من طراز "سي إتش-47" تابعة لقوات الدفاع الذاتي إلى إندونيسيا، في إطار عملية إغاثة طارئة دولية استجابةً لحرائق الغابات المستمرة هناك.

وأكد كويزومي، حسبما أوردت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية، "سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في منع توسع نطاق الأضرار".

وذكرت وزارة الدفاع أن حوالي 600 فرد سيشاركون في مهمة الإغاثة، ومن المتوقع أن تغادر سفينة النقل "كونيساكي" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، التي تحمل المروحيات الثلاث، إلى إندونيسيا قريبًا، وستُستخدم المروحيات في أنشطة مكافحة الحرائق، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها قوات الدفاع الذاتي بعمليات مكافحة الحرائق في الخارج.

وناقشت الحكومة اليابانية تدابير الدعم الممكنة عقب تلقي طلبًا بالمساعدة من الحكومة الإندونيسية؛ مما دفع كويزومي إلى إصدار أمر إلى قائد قيادة العمليات المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، الجنرال ناجومو كينيشيرو، بتنفيذ المهمة.