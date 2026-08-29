اعتداءات استيطانية تستهدف الأراضي الزراعية والمركبات بالضفة الغربية

أقدم المستوطنون الصهاينة على مهاجمة ممتلكات الفلسطينيين في الضفةالغربية فيما أصبحت عادة لهم تتكرر يوميا بشكل إجرامي إرهابي، بدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة.

وقد أطلق الاحتلال الإسرائيلي مواشيه في محيط مساكن الأهالي في خربة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي ظل الاعتداءات اليومية المدعومة من قبل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، أطلق المستوطنون أيضًا مواشيهم بين أشجار الزيتون في برقا شرق رام الله، فيما تصدى الأهالي لمستوطن حاول الوصول لبركس أغنام لفلسطيني في حي المزيرعة ببلدة سنجل شمال رام الله.

خلال ذلك، منعت قوات الاحتلال المركبات من الدخول والخروج من مدخل قرية المغير الغربي قضاء رام الله.

وقالت مصادر محلية أن مستوطنين قاما بالإعتداء على سيدتين أثناء تواجدهن في أرضهن الزراعية ببلدة سلواد شمال شرق رام الله.

كما قام مستوطنون إسرائيليون على قطع نحو 450 شجرة جوافة مثمرة في خربة فراسين جنوب غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال صاحب الأرض: المستوطنون دمروا أيضًا أجزاء من شبكة الري والسياج المحيط بالأرض الزراعية.