قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش يبدأ رحلة توتنهام أمام نيوكاسل.. سجل استثنائي للنجم المصري
عيار 21 يسجل 6485 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 29-8-2026
بدء الانخفاض التدريجي.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 313 طائرة مسيرة أوكرانية
الحكومة الإيرانية: نؤكد على الصمود في مواجهة مؤامرات العقوبات الظالمة
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي بجمصة
إلى أين تتجه درجات الحرارة؟.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الساخنة
منذر مهران يكشف لـ صدى البلد دوره بحكاية لعبة جهنم من مسلسل القصة الكاملة
وزير المالية النيبالي: نحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لإعادة الإعمار
«خاتم الأنبياء» لنتنياهو: نحن بحاجة للسلاح النووي لوقف جنونكم
سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب
دعاء النصف الثاني من شهر مولد النبي.. اغتنم ما تبقى منه بـ3 أدعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يحرق المنازل ببلدة بيت ياحون جنوب لبنان.. ونتنياهو يتجنب إغضاب ترامب

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

تتواصل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وسط تصعيد يتخلّله غارات وتفجيرات وقصف، في وقت تتجّه الأنظار إلى جولة المفاوضات الثامنة المزمع عقدها في روما الشهر المقبل، وسط كل هذه التطوّرات.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوات الاحتلال قامت بإضرام النيران في المنازل ببلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

واستهدف طيران الاحتلال المسير  محيط النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

و نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني اليوم "السبت" قوله إن "إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان".

ونقلت "معاريف" عن مصدر سياسي قوله إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرّف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وسجّل توغّل إسرائيلي عند أطراف كفرشوبا إذ رفع علم إسرائيل على أحد المنازل في محلة الرويسة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين عند أطراف بلدة عيتا الجبل.

وسُجّلت خروقات عدة ليل الجمعة في الجنوب، حيث أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي مستهدفاً دوحة كفررمان، وأُفيد عن وقوع إصابة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارةً على منزل بين بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل.

الخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان وتفجيرات جولة المفاوضات الثامنة روما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

تنسيق الجامعات

دار العلوم وخدمة اجتماعية وحقوق وآداب .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

الأرصاد

انخفاض الحرارة غدا.. الأرصاد تزف بشرى سارة

بيزيرا

أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة : ذوبان جبال الهيمالايا سيؤدي لوجود الفيضانات القاتلة .. تجريف المدن والقرى يسهم في تغيير جغرافية الحياة البشرية

بيزيرا

تطورات أزمة البرازيلي بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

مجلس النواب

تحرك برلماني لتنفيذ تكليفات الرئيس للحد من حوادث الطرق ورفع كفاءة الأوتوستراد

هاني عبد السميع

هاني عبد السميع: زيارة الرئيس الصيني ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين

الحبس

تحرش في مستشفى شهير.. كيف جرم القانون ارتكاب الظاهرة بأماكن العمل

بالصور

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد