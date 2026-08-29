الاحتلال يحرق المنازل ببلدة بيت ياحون جنوب لبنان.. ونتنياهو يتجنب إغضاب ترامب

تتواصل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وسط تصعيد يتخلّله غارات وتفجيرات وقصف، في وقت تتجّه الأنظار إلى جولة المفاوضات الثامنة المزمع عقدها في روما الشهر المقبل، وسط كل هذه التطوّرات.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوات الاحتلال قامت بإضرام النيران في المنازل ببلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

واستهدف طيران الاحتلال المسير محيط النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

و نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني اليوم "السبت" قوله إن "إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان".

ونقلت "معاريف" عن مصدر سياسي قوله إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرّف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وسجّل توغّل إسرائيلي عند أطراف كفرشوبا إذ رفع علم إسرائيل على أحد المنازل في محلة الرويسة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين عند أطراف بلدة عيتا الجبل.

وسُجّلت خروقات عدة ليل الجمعة في الجنوب، حيث أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي مستهدفاً دوحة كفررمان، وأُفيد عن وقوع إصابة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارةً على منزل بين بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل.