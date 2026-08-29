إغلاق بحيرة البردويل بسبب الظروف الجوية بشمال سيناء

قررت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، صباح اليوم/السبت/، إغلاق المسطح المائي للبحيرة أمام أعمال الصيد مؤقتاً، بسبب الظروف الجوية.

وقالت إدارة البحيره - في بيان - "حرصا من إدارة بحيرة البردويل على الحفاظ على سلامة جميع الصيادين بالبحيرة، واستجابة لمطالب ورغبة الصيادين، فقد تقرر غلق بحيرة البردويل أمام أعمال الصيد مؤقتاً،لحين تحسن واستقرار الأحوال الجوية".

ويأتي هذا القرار حفاظاً على الأرواح وسلامة الجميع، مطالبة جميع الصيادين الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من إدارة البحيرة.

من ناحية أخرى أهابت إدارة بحيرة البردويل بجميع صيادي المناصب بعدم الاقتراب من البحر أو البحيرة خلال هذه الفترة، والالتزام الكامل بالتعليمات حفاظاً على سلامتهم، لحين تحسن واستقرار الأحوال الجوية.

يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل مطروح - العلمين-الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية . دمياط - بورسعيد - شمال سيناء)، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل..حيث تبلغ سرعة الرياح ( من 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر)، مطالبة باتخاذ كافة الاجراءت اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.





