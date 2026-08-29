ارتفاع عدد الإصابات بالحصبة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى 460 حالة

أعلنت إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأميركية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المرتبطة بتفشي "الحصبة" إلى 460 حالة في 31 مقاطعة حتى الآن خلال العام الجاري، وذلك بزيادة 36 حالة مقارنة بآخر تحديث صدر قبل يومين.

وأشارت السلطات ـ حسبما أورد الموقع الرسمي للولاية ـ إلى وفاة اثنين من سكان بنسلفانيا بعد إصابتهما بهذا المرض شديد العدوى، وهما أول حالتي وفاة من نوعها يبلغ عنهما في الولايات المتحدة في عام 2026، فيما تتواجد 83 حالة داخل المستشفى؛ بسبب مضاعفات تفشي مرض الحصبة.

يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت، أكثر من 2700 حالة إصابة بالحصبة في عام 2026 في البلاد، وهو أعلى معدل منذ موجة الانتشار الكبيرة التي وقعت بين عامي 1989 و1991، عندما سجلت 55 ألف إصابة و123 حالة وفاة.