الدوري بلا مباريات سهلة.. منافسة مبكرة ومفاجآت تهدد حسابات الكبار

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن منافسات الدوري المصري الممتاز انطلقت بصورة قوية ومثيرة منذ الجولات الأولى، في ظل سعي أندية القمة لتحقيق الانتصارات مبكرًا وحصد النقاط، بالتزامن مع ظهور عدد من المفاجآت من جانب فرق الوسط.

وأوضح محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مؤشرات بداية الموسم تؤكد أن المنافسة ستكون أكثر قوة من المواسم السابقة، خاصة في ظل غياب المباريات السهلة، وقدرة عدد من الأندية على تحقيق نتائج مفاجئة أمام الفرق الكبرى.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأهلي والزمالك وبيراميدز وطلائع الجيش ظهروا بصورة قوية في بداية مشوارهم، مؤكدًا أن الصراع على المراكز المتقدمة سيكون محتدمًا منذ الجولات الأولى.

وشدد على صعوبة التنبؤ في الوقت الحالي بالفريق الذي سيتمكن من حسم لقب الدوري، في ظل قوة المنافسة وتقارب المستويات، موضحًا أن الجولات المقبلة ستكشف بشكل أكبر عن ملامح الصراع على القمة.

وعن مباراة الزمالك والبنك الأهلي، أكد محمد عصام أن الفريق الأبيض استحق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال اللقاء.

ولفت إلى أن جماهير الزمالك لعبت دورًا مهمًا في منح اللاعبين دفعة قوية، من خلال الدعم والمساندة طوال المباراة، وهو ما ساهم في تعزيز حماس الفريق وتحقيق الفوز.

وفي المقابل، وصف موقف البنك الأهلي بالصعب، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام أبو قير للأسمدة، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام الزمالك.

وأكد أن البنك الأهلي أصبح مطالبًا بمراجعة حساباته خلال الفترة المقبلة، وإجراء التغييرات اللازمة من أجل تصحيح المسار وتحسين النتائج في المباريات القادمة.