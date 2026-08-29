بلدكم أصغر من عمر أخي.. تراشق لفظي حاد بين أردوغان ونتنياهو.. ما السبب؟

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن تراشق الإثنان بتصريحات حادة.

سخر أردوغان من قيام إسرائيل كدولة في وقت حديث نسبياً.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام ، بدأ الخلاف بعد أن قال نتنياهو إنه ليس لدى إسرائيل سبب للخوف من تركيا، زاعما بأن الكيان قد نجا على الرغم من صعود وسقوط العديد من الإمبراطوريات عبر التاريخ.

وقال نتنياهو: "لسنا خائفين من تركيا"، مؤكداً أن إسرائيل ظلت موجودة رغم زوال إمبراطوريات مختلفة.

ورد أردوغان بتصريح لاذع، متسائلاً عن إشارة نتنياهو إلى الإمبراطوريات التي ولت وانتهت ، ومسلطاً الضوء على حداثة الكيان الإسرائيلي الحديث نسبياً.

وقال أردوغان وفق التقارير الصحفية:"عن أي إمبراطوريات تتحدثون؟ بلدكم أصغر حتى من أخي".

يشير تعليق الرئيس التركي إلى شقيقيه، محمد أردوغان، المولود عام 1928، وحسن أردوغان، المولود عام 1929.

وتأسست إسرائيل ككيان استيطاني عام 1948، مما يعني أن الدولة الإسرائيلية الحديثة أحدث عهداً من شقيقي أردوغان.

يُفاقم هذا التراشق اللفظي حدة التوتر المتزايد بين أردوغان ونتنياهو.

وقد انتقد الرئيس التركي مراراً سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، واتخذ موقفاً حازماً ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وفي الوقت نفسه، رفض نتنياهو مراراً انتقادات أردوغان ودافع عن الموقف العسكري والسياسي لإسرائيل.

يسلط هذا الاشتباك الكلامي الأخير الضوء على الخلافات السياسية العميقة بين الحكومتين التركية والإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بالصراع في غزة والقضية الإسرائيلية الفلسطينية الأوسع نطاقاً ومحاولات منع إسرائيل تمدد تركيا بالمنطقة بما يشكل تهديد لها خاصة في سوريا.

وهاجمت إسرائيل مطار في سوريا قالت انه كان يشهد تعاونا ودعما من قبل تركيا ، وهو ما اعتبرته تل أبيب فرصة لمهاجمته لمنع أي تواجد تركي قوي في سوريا أو دعم تركيا لها بسلاح متطور، خاصة بعدما دمرت إسرائيل الطيران السوري الحربي بمجرد رحيل بشار الأسد، في عدوان غاشم لم ينل حظه من الإدانة العالمية.